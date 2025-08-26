Política

Comisión aprueba ¢7.870 millones para nueva cárcel prometida por el gobierno de Rodrigo Chaves

Segunda modificación presupuestaria fue avalada de forma unánime y contiene el 40% de los recursos para la infraestructura

Por Aarón Sequeira

La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, de forma unánime, una partida por ¢7.870 millones para la construcción de la nueva cárcel que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves, como proyecto para 5.000 reos.








