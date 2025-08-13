Política

Diputados se reúnen en privado con Gerald Campos, ministro de Justicia, para conocer detalles de la nueva cárcel

Gerald Campos, ministro de Justicia, solicitó que una parte de la sesión se declarara confidencial, para exponer un video que muestra el diseño del centro penitenciario

Por Lucía Astorga

Los diputados de la Comisión de Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, se reunieron en privado con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, para conocer aspectos declarados confidenciales sobre la construcción de la nueva cárcel.








