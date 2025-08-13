Diputados se reúnen en privado con Gerald Campos, ministro de Justicia, para conocer detalles de la nueva cárcel

Los diputados de la Comisión de Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, se reunieron en privado con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, para conocer aspectos declarados confidenciales sobre la construcción de la nueva cárcel.

Durante la sesión ordinaria del foro legislativo, los diputados acordaron declarar un receso para conversar de manera confidencial, con el jerarca. El espacio fuera de micrófonos y que no quedará consignado en las actas, se extendió por 15 minutos.

Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, solicitó declarar confidencial la sesión en la Comisión de Hacendarios, para brindar detalles de la nueva cárcel. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

Campos fue convocado por los diputados para que se refiriera a los ¢7.870 millones que el Poder Ejecutivo pretende asignar a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (Cacco), mediante una modificación presupuestaria.

La decisión de reunirse en privado fue tomada por los legisladores, a solicitud de Campos.

A raíz de una consulta de la vicepresidenta del Congreso, la diputada Vanessa Castro, respecto a donde estaría ubicada la cárcel, el jerarca dijo que prefería no revelar la localización específica, debido a las amenazas que ha recibido el personal del Ministerio de Justicia.

LEA MÁS: ¿Dónde se ubicará la nueva cárcel que promueve el gobierno? Esto dijo el ministro de Justicia

Añadió que remitió una nota al foro en la que solicitó que parte de la exposición se declarara confidencial, en vista de estas amenazas. “Queremos minimizar los riesgos, porque aquí se van a involucrar muchos funcionarios públicos, tanto de mi ministerio, como de otras instituciones”, agregó.

“Tenemos una presentación y un video, pero eso sí, necesitaríamos que fuera confidencial”, subrayó Campos.

Paulina Ramírez, presidenta de la comisión, confirmó que el ministro hizo la gestión de confidencialidad, pero que era necesario aprobar una moción, con el voto de ocho de los 11 integrantes del foro, para continuar la discusión de manera privada.

LEA MÁS: Nueva cárcel: ‘Hay planos, diseños, está en proceso de revisión para incorporarlo al Colegio de Ingenieros’, asegura Hacienda

Si bien Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), propuso al resto de sus compañeros votar la moción, varios diputados prefirieron continuar haciendo las preguntas de manera pública.

Esto permitió a la diputada Castro continuar con sus consultas y a los legisladores Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA); los verdiblancos Luis Fernando Mendoza y José Joaquín Hérnández; así como los oficialistas Pilar Cisneros y Alexander Barrantes.

LEA MÁS: Mideplán declara confidencial información sobre nueva cárcel

Cuando faltaban 15 minutos para que la sesión finalizara, se declaró el receso, durante el cual se proyectó a los diputados el video preparado por el Ministerio de Justicia,

El Ministerio de Planificación (Mideplán) declaró confidencial la información sobre la nueva cárcel que pretende construir el gobierno de Rodrigo Chaves, tras una solicitud del Ministerio de Justicia y Paz.

La declaratoria fue confirmada el 22 de julio por el Ministerio de Justicia al diputado Jonathan Acuña, quien había solicitado un informe sobre el estado del estudio de prefactibilidad del proyecto.