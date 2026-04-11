Rodrigo Arias destaca cohesión de futuros diputados del PLN, ante ofensiva oficialista por ‘reclutar’ votos verdiblancos

Rodrigo Arias, presidente saliente del Congreso, sostuvo un almuerzo con 15 de los 17 diputados electos del PLN.

Rodrigo Arias, presidente saliente de la Asamblea Legislativa, se reunió este viernes con 15 de los 17 diputados de la fracción entrante del Partido Liberación Nacional (PLN) y, tras el encuentro, destacó la cohesión del grupo, en medio de llamados del oficialismo a “reclutar” votos verdiblancos.

Durante la reunión, que incluyó un almuerzo, el legislador compartió con los futuros congresistas su visión sobre el escenario político que enfrentará Costa Rica durante el siguiente cuatrienio. En el encuentro también participó el excandidato presidencial de la agrupación, Álvaro Ramos, y el secretario general verdiblanco, Miguel Guillén.

“Tratamos de dibujar la situación que vamos a vivir en los próximos dos o cuatro años. Les hablé con base en mi experiencia, sobre lo que siento que puede ser ese escenario político en el futuro inmediato”, explicó Arias.

El también diputado destacó que el encuentro permitió escuchar a cada uno de los legisladores electos y conocer sus propuestas. “Eso me hace sentir muy contento, porque veo una fracción cohesionada, muy unida, con una gran camaradería y lazos internos muy profundos”, afirmó.

Sin haber asumido funciones, los verdiblancos ya tienen un blanco en su espalda. Fue colocado ahí por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien aseguró que el oficialismo “reclutará” de la bancada liberacionista a los siete diputados que le faltan al partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), para alcanzar 38 votos.

Pueblo Soberano obtuvo 31 escaños en las elecciones de febrero pasado, lo que le permite al oficialismo contar con mayoría absoluta en el Congreso, pero no la calificada.

Esa es la cifra mágica que le permitiría al chavismo realizar reformas constitucionales, suspender garantías y libertades, permitir la reelección presidencial continua, destituir a magistrados del Poder Judicial, destituir a la contralora general de la Repúblicay otras reformas profundas al Estado de Derecho.

Los dos caminos de Laura Fernández

Al respecto, el futuro jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, manifestó que “Chaves va a dejar de ser presidente a partir de mayo, entonces no es con él con el que tenemos que negociar, es con la presidenta electa, doña Laura Fernández”.

“Esta es una fracción que no solo está dispuesta a apoyar las buenas ideas, sino a proponerlas. Nosotros, si lo que quieren es subir el presupuesto de educación, como lo dijo Álvaro Ramos (excandidato presidencial), hay 17 votos, no hay que ir a buscar ni cinco, ni siete, ni seis en ninguna parte”, añadió.

Ramírez planteó que la futura administración enfrentará una disyuntiva en su relación con el Congreso.

“Doña Laura Fernández tiene al frente dos caminos: el que es un callejón sin salida, que son los 38 votos para cambiar cosas que afecten la democracia o limiten la libertad; ahí no va a llegar a ninguna parte. O tiene el otro camino, que es el de construir puentes para negociar de buena fe, con respeto y resolver los problemas de los costarricenses”, afirmó.

Según el legislador electo, la bancada verdiblanca se inclina por esta segunda vía y está dispuesta a participar en ese proceso.

“En ese camino va a tener 17 diputaciones más que dispuestas a contribuir a mejorar Costa Rica. En ese diálogo franco, por supuesto que nos vamos a encontrar de una manera correcta, respetuosa, y nosotros vamos a estar muy interesados en que ese sea el camino que ella escoja”, concluyó.

Los legisladores que se ausentaron a la cita fueron Mangell Mc Lean, de Limón, y Ángela Aguilar, alcaldesa y diputada electa por Heredia.