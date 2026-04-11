Política

Rodrigo Arias destaca cohesión de futuros diputados del PLN, ante ofensiva oficialista por ‘reclutar’ votos verdiblancos

El presidente legislativo se reunió con la futura bancada del PLN y destacó su unidad ante los anuncios del oficialismo de buscar completar los 38 votos con diputados liberacionistas

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Por Lucía Astorga
Rodrigo Arias, presidente saliente del Congreso, sostuvo un almuerzo con 15 de los 17 diputados electos del PLN.
Rodrigo Arias, presidente saliente del Congreso, sostuvo un almuerzo con 15 de los 17 diputados electos del PLN. (Lucía Astorga /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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