Política

Directorio de PLN rechaza ataques y burlas de Rodrigo Chaves al presidente legislativo Rodrigo Arias

Presidente de la República hizo una serie de comentarios negativos hacia el proyecto que declaró ‘Duelo de la patria’ como símbolo nacional, plan impulsado por Arias

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Reunión de supremos poderes para seguridad
Rodrigo Chaves cuestionó el proyecto impulsado por Rodrigo Arias para declarar el "Duelo de la Patria" como símbolo nacional. (Alonso Tenorio/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo AriasAtaques de Rodrigo ChavesDuelo de la Patria
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.