Directorio de PLN rechaza ataques y burlas de Rodrigo Chaves al presidente legislativo Rodrigo Arias

Rodrigo Chaves cuestionó el proyecto impulsado por Rodrigo Arias para declarar el "Duelo de la Patria" como símbolo nacional.

El Directorio Político Nacional y el Comité Ejecutivo Superior de Partido Liberación Nacional (PLN) rechazaron los ataques y las burlas que lanzó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, contra el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, este miércoles 8 de abril.

Durante la conferencia de prensa semanal en la Casa Presidencial, Chaves hizo una serie de comentarios burlándose de la aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, para declarar la marcha fúnebre Duelo de la patria como un símbolo nacional.

Las burlas las hizo para alegar que la Asamblea no impulsa reformas sobre seguridad ciudadana y se dedica a aprobar proyectos como esa declaratoria de un nuevo símbolo nacional.

“Ese es el esfuerzo que está echando Arias hoy. No sé en el funeral de quién quiere que se la toquen. Como que eso hiciera una gran diferencia. Es ese tipo de mentalidad que este gobierno ha enfrentado en la oposición”, dijo Chaves.

También se mofó de otras iniciativas similares, como la declaratoria del colibrí como símbolo nacional, impulsada por la independiente Kattia Cambronero, pero firmado también por el chavista Jorge Antonio Rojas, o bien la declaratoria del Día Nacional del Swing Criollo, proyecto de los diputados anteriores que impulsó la congresista de gobierno Ada Acuña.

“Hay gente que quieren darles más privilegios a los delincuentes y mantenerlos chineados y protegidos, en lugar de proteger a la gente honesta y trabajadora”, alegó Chaves.

Frente a las referencias directas a Arias, que Chaves repitió varias veces en la conferencia, las autoridades del PLN expresaron su respaldo al jerarca parlamentario.

“Este Directorio considera inaceptable que el debate democrático sea sustituido por el agravio, la burla o la descalificación personal. En una democracia seria, las diferencias entre poderes del Estado se tramitan con argumentos, respeto institucional y apego al principio de separación de poderes, no mediante expresiones que degradan la función pública y deterioran la convivencia republicana“, declaró el Directorio Político liberacionista.

El Directorio hizo un llamado al rechazo contra toda forma de violencia verbal contra el presidente legislativo y la unión en defensa del respeto entre poderes y la institucionalidad republicana.