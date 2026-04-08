Política

Diputados declaran al Duelo de la Patria como símbolo nacional. Se tocará obligatoriamente en actos solemnes de luto; escúchelo

Los diputados oficialistas votaron en contra. Se fijó cómo será su uso en actos oficiales

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Por Sebastián Sánchez
09/09/2024 Asamblea Legislativa. Juramentación de Porfirio Sánchez como magistrado de la Sala II, en la sesión de Plenario Legislativo. Varios diputados, que votaron negativo por Sánchez no estuvieron en su curul durante el acto dirigido por la diputada Rosalía Brown, quien sustituye a Rodrigo Arias por incapacidad. Algunos parlamentarios tampoco saludaron al juez. Foto: Rafael Pacheco Granados
Congreso aprobó declarar el Duelo de la Patria como símbolo nacional. Iniciativa es del presidente legislativo, Rodrigo Arias. (Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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