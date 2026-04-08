Diputados declaran al Duelo de la Patria como símbolo nacional. Se tocará obligatoriamente en actos solemnes de luto; escúchelo

Congreso aprobó declarar el Duelo de la Patria como símbolo nacional. Iniciativa es del presidente legislativo, Rodrigo Arias.

La Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este martes 7 de abril, en primer debate, la declaratoria de la marcha fúnebre el Duelo de la Patria como símbolo nacional de Costa Rica.

El expediente legislativo 24.812, impulsada por Rodrigo Arias, contó con el voto afirmativo de 34 legisladores, mientras que seis diputados oficialistas votaron de forma negativa, salvo Ada Acuña y Jorge Rojas.

El Duelo de la Patria, según el texto dictaminado en comisión, se ejecutará en todo acto solemne de duelo o luto nacional, ante la defunción de miembros de Supremos Poderes o exmiembros de Supremos Poderes, así como ante situaciones de catástrofe nacional o de otros hechos graves que involucren el fallecimiento de personas en actos valerosos.

El Duelo de la Patria del compositor costarricense Rafael Chaves Torres fue ideado para las honras fúnebres del expresidente de Costa Rica, el general Tomás Guardia, quien murió en 1882.

El proyecto incluso establece una conducta obligatoria para la ciudadanía durante su interpretación. El texto señala que, “en toda ocasión en que se ejecute esta marcha, se deberá guardar la compostura y el respeto debido a los símbolos que encarnan sentimientos de dolor”.

El Duelo de la Patria se convertiría en el símbolo nacional costarricense número 20, en caso de que los diputados lo aprueben en segundo debate y el presidente la República firme la ley.

Amplia difusión

El texto señala que la pieza musical deberá ser ampliamente difundida. La enseñanza de esa obra musical será obligatoria en todas las bandas musicales y orquestas sinfónicas de la República.

El Estado deberá garantizar la protección, diseminación, y adecuado uso de esa obra musical.

Fotos realizadas en el archivo de la Escuela de Artes Musicales de la UCR, donde se conservan bajo sumo cuidados partituras antiguas como la del Duelo de la Patria. (Jorge Castillo)

“De igual manera que del resto de los símbolos nacionales como bienes culturales de la Nación, y en ese entendido, no puede ser objeto de apropiación por particulares ni puede ser empleado para fines lucrativos o comerciales”, cierra el proyecto aprobado.

Su ejecución suele asociarse a la Semana Santa, particularmente durante la procesión del Viernes Santo.

La interpretación de esta pieza musical es habitual en funerales de miembros de los Supremos Poderes, incluidos expresidentes de la República. Además, su ejecución suele asociarse a la Semana Santa, particularmente durante la procesión del Viernes Santo, cuando se traslada el Santo Sepulcro.