Regidores de San Carlos apoyan proyecto de ley que permitiría minería a cielo abierto en Cutris

La iniciativa de ley que permitiría minería a cielo abierto en Cutris fue presentada por el Poder Ejecutivo.

El Concejo Municipal de San Carlos emitió un pronunciamiento en respaldo al proyecto de ley (24.717), presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves, que permitiría la minería a cielo abierto en el distrito de Cutris, en ese cantón.

La moción fue aprobada por unanimidad. El proyecto se denomina “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris”.

El proyecto busca autorizar y regular la exploración y explotación en el distrito de Cutris, cantón de San Carlos, provincia de Alajuela. Además, plantea establecer subastas públicas mineras para concesionar el negocio.

La propuesta fue presentada por los regidores Raquel Marín Cerdas y Juan Pablo Rodríguez Acuña, ambos regidores independientes.

“Es vista por el gobierno local como la única respuesta regulatoria focalizada y viable para enfrentar la crisis ambiental, social y de seguridad generada por la minería ilegal en la zona de Crucitas”, dice el comunicado del regidor Rodríguez.

Según la moción aprobada, los discursos en contra del plan inhabilitan la búsqueda de soluciones efectivas y prolongan una problemática que exige acciones inmediatas.

Los regidores exhortaron a la Asamblea Legislativa a otorgar un trámite prioritario y expedito al expediente 24.717.

Una comisión del Congreso, donde están los liberacionistas Monserrat Ruiz y José Joaquín Hernández, votó a favor -por mayoría- de la iniciativa del Ejecutivo para autorizar la minería a cielo abierto en Crucitas.

El proyecto ha sido objetado por la bancada del Frente Amplio en el Congreso. Argumenta que la minería a cielo abierto no debe permitirse y que el texto no establece responsabilidades claras para el Poder Ejecutivo.

Tensión liberacionista

La moción dice rechazar “las posiciones de figuras políticas que se oponen de forma absoluta a cualquier modalidad de minería a cielo abierto sin ofrecer alternativas concretas para enfrentar la minería ilegal que afecta gravemente a Crucitas”.

En declaraciones dadas a Teletica.com el 4 de noviembre, el candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, afirmó que la minería a cielo abierto no es compatible con el liderazgo histórico que Costa Rica ha tenido en materia ambiental.

Tras esas declaraciones, el alcalde liberacionista de San Carlos, Juan Diego González, puso en duda su apoyo al candidato presidencial liberacionista Álvaro Ramos.

“Es muy difícil apoyar a un candidato que le da la espalda al pueblo que yo represento. No puedo seguir en un proyecto así. Mi misión no es defender a un candidato, es defender a la gente de San Carlos. Yo no me puedo sentir a gusto, ayudándole a una persona con ideas que lo que hacen es prolongar el abandono en las comunidades fronterizas del campo de San Carlos”, dijo González. Las calificó como una “bofetada”.