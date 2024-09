Regidores de Alajuela se aprobarían aumento para ganar hasta ¢2 millones en dietas

Regidores de la Municipalidad de Alajuela promueven un aumento en el pago de sus dietas que les permitiría ganar más de ¢2.000.000 al mes. Se trata de un incremento del 9% en sus remuneraciones para el 2025. La moción será sometida a votación este viernes.

De aprobarse el ajuste, los regidores alajuelenses ganarían ¢292.000 por sesión, en vez de ¢268.000. El incremento por dieta sería de ¢24.000.

Considerando que el Código Municipal permite pagar hasta siete sesiones por mes, un edil podría devengar ¢2.044.000 si no falta a ninguna sesión. El aumento mensual sería de ¢168.000.

Para cubrir este incremento, la Municipalidad de Alajuela tendría que subir de ¢550 millones a ¢600 millones el presupuesto para remunerar las dietas de los 50 miembros de su Concejo, el cual está compuesto por 11 regidores propietarios, 11 suplentes, 14 síndicos propietarios y 14 síndicos suplentes.

Los síndicos propietarios y los regidores suplentes ganan la mitad de lo que perciben los regidores propietarios, mientras que los síndicos suplentes reciben un 25%.

El Código Municipal permite a los regidores ajustar las dietas en proporción al crecimiento del presupuesto de la Alcaldía, aunque no es una obligación hacerlo.

En este caso, el crecimiento presupuestario para el 2025 es de un 30,78%. El plan de gastos subirá de ¢49.700 millones a ¢65.000 millones, en parte por la inclusión de recursos provenientes del superávit.

Según Marvín Venegas Meléndez, regidor propietario del Partido Liberación Nacional (PLN), el aumento se discutirá en una sesión extraordinaria convocada por Francisco Javier Sánchez Gómez, presidente del Concejo y regidor del Partido Renovemos Alajuela.

Venegas rechazo el incremento al considerarlo un “exceso”. El regidor aseguró que el ajuste lo propuso el presidente del Concejo y recibió el apoyo de la Comisión de Presupuestos.

“Según el documento de presupuesto que emite la Alcaldía al Concejo, se presupuestan los recursos para el aumento de dietas a solicitud del presidente municipal. Es él quien lo presentó, sin consultar con los demás regidores. Están legislando y tomando acuerdos en beneficio de ellos y no en beneficio del cantón.

“Cualquiera me puede decir que aumentar ¢50 millones (en el presupuesto de dietas) no es nada; no es nada para una institución que los tiene, pero es mucho para una comunidad que no (...). Somos de las dietas más caras del país. ¿Como nos vamos a recetar ese aumento de ¢20.000 y, por el otro lado, le rebajamos a la compra de una ambulancia o eliminamos la construcción de aceras?”, expresó Venegas.

Este medio tuvo acceso a los documentos donde se presentó la modificación presupuestaria.

Actualmente, las dietas de los regidores de Alajuela son las segundas más altas del país. Durante varios años, Alajuela ocupó el primer lugar. Sin embargo, a partir del 2024, Escazú se colocó en el primer lugar con pagos de ¢293.000 por sesión. De aprobarse el aumento, los regidores alajuelenses ganarían tan solo ¢1.000 menos que los escazuceños.

El Concejo Municipal de Alajuela había mantenido congeladas las dietas desde 2018. Las dietas se pagan a cualquier miembro del Concejo que asista a las sesiones, incluso si no tiene derecho a voz ni voto en las deliberaciones.

También buscan más plazas de asesores

Dentro del presupuesto para este 2025, los regidores también pretenden abrir nuevas plazas de asesores para las ocho fracciones políticas del Concejo, además de 11 computadoras nuevas para los regidores. Así lo demuestran los documentos presupuestarios enviados por el presidente del Concejo a la municipalidad.

El regidor Marvín Venegas expresó su descontento con la asignación las plazas para asesores. “Podríamos destinarlas a la policía municipal, para que este año fueron 30 y no 20. El problema es que lo meten todo en paquete, y con eso lo obligan a uno a votar”, agregó.

Este medio solicitó conocer la reacción del presidente municipal; sin embargo, este no respondió a las llamadas ni a los mensajes que se le dejaron.