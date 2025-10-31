Política

Regidor josefino que renunció al partido de Diego Miranda asiste a presentación de programa de gobierno de Claudia Dobles

Era el jefe de la fracción oficialista en el Concejo Municipal de San José, hasta su renuncia

Por Lucía Astorga
El regidor Rafael González renunció al partido del alcalde Diego Miranda, Juntos San José.
A la izquierda, el regidor Rafael González Ovares; a la derecha, el alcalde Diego Miranda. (Cortesía/Cortesía y La Nación)







Elecciones 2026Rafael González OvaresDiego Miranda
Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

