Reclamos y críticas a Rodrigo Chaves colmaron última sesión de la Asamblea Legislativa en Puntarenas

Oposición cuestionó que la pobreza y la inseguridad en la provincia costera están por los cielos, mientras Rodrigo Chaves inaugura obras menores

Por Aarón Sequeira
Diputados Puntarenas
La independiente Kattia Cambronero abró la sesión de cuestionamientos a Rodrigo Chaves, en la Asamblea realizada en el nuevo hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas. (Asamblea Legislativa/La Nación)







