Reclamos y críticas a Rodrigo Chaves colmaron última sesión de la Asamblea Legislativa en Puntarenas

La independiente Kattia Cambronero abró la sesión de cuestionamientos a Rodrigo Chaves, en la Asamblea realizada en el nuevo hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas.

Los diputados sesionaron este lunes, por última vez en el actual periodo constitucional, en la ciudad de Puntarenas, donde lanzaron una serie de reclamos y críticas al gobierno de Rodrigo Chaves por la situación de la provincia costera.

En una sesión solemne a la que acudieron 45 congresistas, para la conmemoración de los fusilamientos del expresidente Juan Rafael Mora Porras y el general José María Cañas, legisladores de la oposición apuntaron sobre todo al sufrimiento de los arroceros puntarenenses.

Discursos de David Segura, de Nueva República (PNR); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Sonia Rojas y Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), enfilaron sus cuestionamientos hacia las carencias en las que vive la provincia, sobre todo el cantón Central, y la responsabilidad de esta administración.

Segura y Nicolás, principalmente, indicaron que la pobreza de Puntarenas está en un 30% y el desempleo en un 7%, mientras que la inseguridad está al tope.

El diputado Carlos Andrés Robles, del PUSC, pidió a Pilar Cisneros, jefa oficialista, que eleve la categoría del hospital puntarenense. (Asamblea Legislativa/La Nación)

“El sector arrocero puntarenense está sufriendo, no aguantará un año más con las políticas nefastas de este gobierno”, alegó Segura, quien enfatizó que la costera es la tercera provincia con más homicidios del país.

El legislador fabricista también dijo que los pescadores han sido borrados del mapa y afirmó que ya es suficiente de atropellos contra el sector arrocero, el ganadero y todos los agricultores.

Ariel Robles cuestionó que diputados que protegieron la inmunidad del presidente Chaves, una semana atrás, como los de Nueva República, “hoy jueguen de críticos contra un gobierno que les da garrote a los arroceros”.

Robles acusó a Chaves, su gobierno y la fracción oficialista, liderada por Pilar Cisneros, Alexánder Barrantes y Daniel Vargas de oponerse al proyecto para crear el Fondo Nacional Arrocero (Fonarroz), cuando “los arroceros están en problemas por culpa del gobierno de Chaves”.

El frenteamplista coincidió con Francisco Nicolás en que el Poder Ejecutivo intenta ponerse la medalla del nuevo Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, mientras que es un proyecto desarrollado y financiado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Además, cuestionó que no haya agua en las barriadas puntarenenses, cuando el servicio nunca falta en las grandes cadenas hoteleras.

Frente a los datos que Alexánder Barrantes enumeró como grandes éxitos de la administración actual, Francisco Nicolás enfatizó que Chaves abandonó el proyecto para finalizar la ampliación de la Angostura por tres años, solo para retomarlo a estas alturas.

Además, dijo que, pese a las autorizaciones de la Asamblea para financiar el tramo Limonal-Barranca de la ruta 1, las obras nunca arrancaron.

“Hay 120 órdenes sanitarias sobre escuelas de Puntarenas, con cero posibilidad de ejecución, porque un pueblo entre menos educado, más les sirve a los fascistas”, dijo.

A la danza de críticas puntarenenses se unió también Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien lamentó la falta de oportunidades reales de empleo y con la juventud porteña regalada al crimen organizado.