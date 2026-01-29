Rebeca Grynspan apuesta por reformar la ONU ante la pérdida de confianza global

Rebeca Grynspan es la candidata costarricense para ocupar la secretaría general de la ONU.

Ciudad de Panamá. Rebeca Grynspan, anunciada en octubre del 2025 por el Gobierno de Costa Rica como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó a La Nación que conoce “muy bien” a la organización.

“La conozco suficiente (la ONU) para defenderla y la conozco suficiente para reformarla”, dijo.

La economista y exvicepresidenta de la República señaló, además, que es una persona que ha reformado todas las instituciones en las que ha estado. Las declaraciones a La Nación se dieron tras su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Grynspan, quien fue la primera mujer nombrada como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) en 2021, indicó que cree en las instituciones internacionales y en el papel que deben desempeñar para tener un mundo más estable y más pacífico. No obstante, reconoció que la confianza en la Organización de las Naciones Unidas se ha debilitado.

“Esos valores siguen siendo los valores de Naciones Unidas, pero es cierto que se ha erosionado la confianza de los países y de los ciudadanos en las Naciones Unidas y, por lo tanto, tendremos que reformarla, tendremos que no ser defensivos al cambio, sino pensar cómo debemos cambiar para poder estar a la altura de estos tiempos”, expresó.

En ese sentido, consideró que hay cambios fundamentales que deben impulsarse para la paz y seguridad; y lograr resultados tangibles para que la ONU sea más ágil, flexible y “menos piramidal”.

“Hay que pensar en cuáles son los retos del futuro y en qué sentido Naciones Unidas tiene que cambiar para esos retos, no solo para los retos del pasado, sino para los retos de las nuevas tecnologías, con sus oportunidades y sus riesgos, la ciberseguridad, el espacio sideral”, agregó.

La exvicepresidenta de Costa Rica reconoció que el contexto actual está marcado por fuerzas que avanzan en direcciones distintas, lo que obliga a observar la realidad, entenderla, analizarla y actuar en consecuencia.

“Hay que asumir la responsabilidad de este momento y a mí me llena de orgullo el poder representar un país como Costa Rica, que además es un país tan reconocido, tan respetado y que ha ofrecido tanto al sistema internacional”, añadió.

Presentación formal de la candidatura

Según se informó a este medio, el Gobierno de Costa Rica presentará formalmente la candidatura de Grynspan antes de que finalice enero del 2026.

“Estoy muy agradecida con el presidente (Rodrigo Chaves) y con el país por haber anunciado que van a presentar mi candidatura”, indicó Gryspan.

Además, explicó que solicitará un permiso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) para dedicarse de lleno a su campaña. “No lo voy a hacer desde la Unctad”, dijo.

“Tenía que esperar para poder dejar a la Unctad bien antes de salir y eso es lo que estoy haciendo ahora, así que el 1.° de marzo ya estaré fuera para dedicarme a la campaña”, puntualizó.

Según explicó, la campaña se extenderá hasta que se tome una decisión final.

“La decisión deberá tomarla el Consejo de Seguridad no más tarde de octubre y tendrá que ser ratificada por la Asamblea General también no más tarde de ese mes”, afirmó.

El mandato de António Guterres, actual secretario general de la ONU, culmina el 31 de diciembre del 2026.