¿Quiénes son los indecisos?: el perfil electoral de quienes pueden definir las elecciones 2026

El grupo de indecisos representa a un segmento considerable del electorado que dependiendo hacia donde se mueva, podría generar cambios significativos en la dinámica actual.

El grupo de personas indecisas continúa siendo un bloque determinante de cara a las elecciones del 1.° de febrero de 2026, ya que representa el 43,9% del electorado, según la última encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

El peso de este segmento del electorado mantiene la contienda completamente abierta: cualquier movimiento de las personas indecisas podría alterar la dinámica electoral e inclinar la balanza en cuestión de semanas.

Su inclinación podría definir si se consolida el liderazgo actual, si surge un nuevo competidor fuerte o si se abre paso a un escenario de segunda ronda distinto al que hoy proyectan las encuestas. Por eso, resulta clave identificar quiénes conforman este grupo tan determinante.

De acuerdo con el estudio de Idespo, los indecisos conforman un grupo diverso, pero con características que permiten trazar un perfil de quiénes concentran la mayor parte de esta población.

Las mujeres representan el 59,2% de este segmento, lo que evidencia que la duda sobre por quién votar se manifiesta con mayor fuerza entre ellas. A esto se suma que el 40,4% de las personas indecisas tiene entre 18 y 34 años.

El nivel educativo también aporta pistas sobre este segmento del electorado: el 43,1% tiene como máximo grado académico la secundaria, lo que sugiere que una porción significativa de quienes aún no toman una decisión proviene de sectores con menor acceso a estudios superiores.

A nivel socioeconómico, casi la mitad (49,4%) se ubica en una condición económica media, un grupo que suele ser especialmente sensible a las propuestas sobre costo de vida, empleo y servicios públicos. Finalmente, Idespo consultó a las personas encuestadas sobre su práctica religiosa, y el 51% de los indecisos afirmó profesar la fe católica.

José Andrés Díaz, investigador de Idespo, señaló que conocer estas características del electorado indeciso es fundamental para las campañas, pues permite identificar qué narrativas podrían resonar con este grupo y qué estrategias serían más efectivas para atraerlo.

Otra tipología que ayuda a comprender mejor a los indecisos es la categoría de “indiferentes”, en la cual se ubica el 71,6% de este grupo. Según la clasificación del estudio, se trata de personas que aún no han pensado en su decisión de voto o que consideran necesitar más información antes de definir a cuál candidatura apoyar.

La principal razón que alegan las personas indecisas para no tener una candidatura definida es la falta de información, según lo manifestado por el 56,4% de este grupo.