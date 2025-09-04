Política

¿Qué pasa ahora con las candidaturas a diputados de Marta Esquivel y José Miguel Villalobos? Esto dice el TSE

Designaciones estaban suspendidas mientras se resolvían dos amparos electorales presentados contra Pueblo Soberano

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

Durante nueve días, las candidaturas a diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por Alajuela y Heredia permanecieron en pausa, mientras el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) analizaba dos recursos de amparo que cuestionaban su designación. En esa lista de aspirantes destacan dos figuras de alto perfil: la exministra Marta Esquivel y José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pueblo SoberanoCandidaturas a diputadosMarta EsquivelJosé Miguel Villalobos
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.