¿Qué pasa ahora con las candidaturas a diputados de Marta Esquivel y José Miguel Villalobos? Esto dice el TSE

Durante nueve días, las candidaturas a diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por Alajuela y Heredia permanecieron en pausa, mientras el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) analizaba dos recursos de amparo que cuestionaban su designación. En esa lista de aspirantes destacan dos figuras de alto perfil: la exministra Marta Esquivel y José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves.

Los magistrados resolvieron este jueves los reclamos presentados por los militantes de la misma agrupación política, dejando sin efecto las medidas cautelares, según confirmó a La Nación Andrei Cambronero, jefe de despacho de la Presidencia del TSE.

Marta Esquivel encabeza la papeleta de diputados de Pueblo Soberano (PPSO) por Heredia, mientras que José Miguel Villalobos lidera el listado por Alajuela. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)

Una de las acciones fue declarada con lugar, pero solo para fines indemnizatorios, mientras que el otro recurso fue rechazado de plano.

“Lo que había suspendido la validez de los acuerdos vinculados a la ratificación de las candidaturas de Alajuela y Heredia, eran estos amparos”, explicó Cambronero.

El funcionario aclaró que el levantamiento de la suspensión no exime a la agrupación del proceso de revisión que el TSE efectúa durante la etapa de inscripción de candidaturas, que inicia el 1.° de octubre, con la convocatoria oficial a elecciones, y que se extendrá hasta el día 17 del mismo mes.

El TSE dictó la medida cautelar sobre los listados de candidatos a diputados por Alajuela y Heredia, luego que Iliana María Ruiz Chacón y Xinia María Molina Ruiz presentaran, cada una, un recurso de amparo, alegando que cumplieron todos los requisitos para ser tomadas en cuenta en la elección de los cargos, pero que aún así, no se les permitió participar.

En el caso de Ruiz Chacón, el TSE concluyó que el partido amenazó su derecho de participación política porque hubo un ambiente de presión para que la recurrente retirara su nombre de la contienda interna, lo cual se materializó al no ser conocida su postulación en la Asamblea Nacional del partido, del pasado 24 de agosto.

No obstante, la resolución solo tiene fines indemnizatorios, pues la recurrente manifestó antes de la votación que desistía de su aspiración.

Por su parte, Molina Ruiz reclamó la exclusión de su nombre de las precandidaturas a diputados, sin que se votara en la Asamblea Nacional, pero la gestión se declaró sin lugar porque ella sí participó e incluso su postulación fue votada.

Francisco Gamboa, secretario general de Pueblo Soberano y candidato a la primera vicepresidencia, calificó de “triunfo” el resultado de las gestiones ante el TSE y añadió que la agrupación se encuentra lista “para continuar con todo el proceso para inscribir nuestras candidaturas, en el momento y plazo establecidos”.