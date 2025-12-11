Pueblo Soberano presenta denuncia contra dos dependencias del TSE luego de que estas desmintieron afirmaciones del partido

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó este miércoles una denuncia en sede administrativa disciplinaria contra la Dirección General del Registro Electoral y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), ambos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Según la agrupación, estas dependencias del TSE emitieron un comunicado el 8 de diciembre que carece de “imparcialidad, rigor y neutralidad ”, y que —afirman— constituye un ataque directo con el fin de afectar la reputación del partido.

El PPSO había emitido un comunicado, del 6 de diciembre y firmado por la presidenta del PPSO Mayuli Ortega, donde decía haber afrontado inconsistencias y problemas en la inscripción y capacitación de miembros de mesa en la Plataforma de Servicios de Partidos Políticos (PSPP) del TSE.

Sin embargo, el pasado 8 de diciembre, el TSE desmintió públicamente los señalamientos del partido oficialista y negó que su plataforma haya presentado fallos, como había acusado el PPSO. La institución afirmó que el sistema —utilizado desde el 2016— “ha funcionado con normalidad” durante todo el proceso y que ninguno de los otros 24 partidos ha reportado problemas.

“Además, realizaremos reforzamientos presenciales para las personas que no hayan podido llevar la capacitación virtual o tengan dudas con respecto a algún tema, no porque se acogiera una petitoria del partido, sino porque estaba previsto desde la construcción del plan de trabajo que tiene cada asesor electoral previo a la salida a cantón”, dijo ese día el TSE.

El PPSO afirmó que, en una reunión del 5 de diciembre, el TSE reconoció esos fallos técnicos, pero el Tribunal lo niega, asegurando que no hay registros de problemas y que las nóminas físicas entregadas por el partido tenían inconsistencias ya subsanadas.

Fundación Omar Dengo

Este 10 de diciembre, el partido oficialista aseguró que nunca ha publicado información relacionada con la Fundación Omar Dengo (FOD), pues el TSE en el mismo comunicado había desmentido rumores sobre la participación de la FOD en el conteo de votos.

Sin embargo, el TSE nunca aludió directamente al PPSO sobre acusaciones sobre el FOD. El órgano electoral lo que dijo fue: “Circula en plataformas digitales la afirmación falsa de que la FOD fue “contratada” para participar en el conteo de votos o en la transmisión de resultados electorales. Esto es falso. La FOD no participa ni ha participado en ninguna parte del proceso electoral relacionada con conteo de votos, escrutinio, transmisión de datos o procesamiento de actas.

"Su participación está limitada a proveer la plataforma virtual en la cual se imparte la capacitación electoral diseñada por el TSE“.

La Nación sí pudo constatar que la candidata a una diputación por Limón del PPSO, Kattia Calvo Cruz, sí afirmó en sus redes sociales que el TSE contrató a la Fundación Omar Dengo. Incluso, sugirió un supuesto “sabotaje” contra su partido.

La candidata a diputada por Limón del PPSO, Kattia Calvo, en sus redes sociales. (Captura/Captura)

Un reportaje de este diario reveló que Calvo asistió a actos político-electorales mientras estaba incapacitada en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y cobraba el 100% del salario.

Ahora, el PPSO exige una rectificación inmediata y sostiene que la institución electoral los señaló falsamente de divulgar “información incorrecta”.