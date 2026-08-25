Política

Presidente municipal de San José señala que 5 instituciones se retiraron del Festival de la Luz en simultáneo: ‘Pareciera un patrón político’

Rafael González dice que existe una instrumentalización de las instituciones por parte del gobierno

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Por Silvia Ureña Corrales
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Rafael González Ovares, regidor por San José, asistió a la presentación del programa de gobierno de Claudia Dobles.
El regidor Rafael González (al centro, en la imagen) es el presidente municipal de San José. (La Nación/Lucía Astorga/Lucía Astorga)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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