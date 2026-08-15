Política

Alcalde de San José reclama a Laura Fernández por exclusión de mesa sobre habitantes de calle: ‘No se debe excluir a los actores simplemente porque no comulgan con su gobierno’

El alcalde cuestionó por qué el ayuntamiento de San José no fue convocado al plan cuyo proyecto piloto se ejecutará en la capital

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Por Silvia Ureña Corrales
23/10/2024 Municipalidad de San José. Diego Miranda, alcalde de San José. Foto: Rafael Pacheco Granados
El alcalde Diego Miranda pidió a Laura Fernández incorporar a San José en la estrategia para atender a las personas en situación de calle. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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