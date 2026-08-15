Alcalde de San José reclama a Laura Fernández por exclusión de mesa sobre habitantes de calle: ‘No se debe excluir a los actores simplemente porque no comulgan con su gobierno’

El alcalde Diego Miranda pidió a Laura Fernández incorporar a San José en la estrategia para atender a las personas en situación de calle.

El alcalde de San José, Diego Miranda, reclamó a la presidenta Laura Fernández que la Municipalidad de San José no fuera convocada a la mesa de trabajo impulsada por el Gobierno para la atención de personas en situación de calle. El jerarca cuestionó la decisión debido a que el proyecto piloto se desarrollará precisamente en el cantón josefino.

Miranda insistió en que la Municipalidad de San José debe ser incorporada directamente a la mesa de trabajo y reiteró su disposición a aportar recursos y experiencia, al tiempo que pidió que la atención de la población en situación de calle no se maneje con criterios partidarios. En ese contexto, afirmó que “ este no es un tema partidario y no se debe excluir a los actores simplemente porque no comulgan con su gobierno ”.

El reclamo surgió después de que el gobierno presentó, durante su conferencia habitual de los miércoles, una estrategia con diversas instituciones.

La primera fase se aplicará en el distrito Merced, en el cantón central de San José.

Alcalde de San José ofrece a Laura Fernández trabajar en conjunto para atender la problemática de la indigencia.

Miranda cuestiona ausencia de Municipalidad de San José

El alcalde afirmó que recibió con optimismo la conformación de una mesa y coincidió con la necesidad de cambiar la forma en que se atiende este fenómeno. Sin embargo, cuestionó que San José no fuera convocado directamente, pese al impacto de esta problemática en el cantón.

Miranda consideró contradictorio que el gobierno anuncie coordinación con los gobiernos locales y no incorpore directamente al ayuntamiento josefino.

También, expresó dudas sobre la planificación de la nueva estrategia. El jerarca municipal mencionó como antecedentes las entregas de alimentos en algunos barrios capitalinos, el albergue habilitado durante la pandemia y un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud en octubre pasado. Miranda calificó esas experiencias como fallidas.

Por esa razón, pidió al gobierno precisar las metodologías, los presupuestos y la estrategia específica que aplicará en el distrito Merced, donde comenzará el plan piloto.

Gobierno asegura que municipalidades sí participaron

Durante la presentación de la estrategia, el miércoles anterior, el vicepresidente Francisco Gamboa aseguró que los gobiernos locales participaron en la elaboración del plan por medio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).

“El Poder Ejecutivo, la Administración Fernández Delgado, le ha entrado a este problema y lo ha hecho en conjunto con los gobiernos locales, con las municipalidades. Prueba de ello es que, en la elaboración de la estrategia, han estado involucradas la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias”, indicó Gamboa.

Entonces, los gobiernos locales con sus instituciones han estado eh presentes y representadas

Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón y presidenta de la UNGL, afirmó que el régimen municipal trabaja con el gobierno en esta iniciativa desde junio y señaló que la atención de esta población requiere coordinación nacional.

La estrategia contempla prevención, atención, recuperación y convivencia comunitaria. El gobierno pretende evitar que las personas deban acudir por separado a distintas instituciones y busca mantener la continuidad de los servicios.

Los resultados de la primera fase serán evaluados después de 90 días. El plan utilizará el distrito Merced y el cantón central de San José como punto inicial antes de determinar sus siguientes etapas.

Miranda manifestó disposición a participar y ofreció recursos y experiencia de la Municipalidad. El alcalde pidió a Fernández incorporar directamente al gobierno local de San José y trabajar sin diferencias partidarias.