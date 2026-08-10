Política

Diego Miranda envía carta a Laura Fernández para pedir intervención del Gobierno ante aumento de habitantes de calle en San José

Alcalde de San José afirma que instituciones del Gobierno han ignorado durante años la problemática y que los municipios no tienen competencias, presupuesto ni herramientas suficientes para atenderla

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Por Cristian Mora
Diego Miranda envió una carta a la presidenta Laura Fernández para solicitar una mayor intervención del Gobierno en la atención de las personas habitantes de calle. (Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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