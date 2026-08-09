Sucesos

Así vive una joven madre obligada a permanecer en un búnker de San José: ‘Yo no quiero vender droga’

Una deuda por drogas que no es suya y constantes amenazas la mantienen atrapada en una estructura en ruinas, rodeada de desechos y excremento

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Por Natalia Vargas
Búnker de drogas San José
La mujer vive desde hace ocho meses en una casa decadente, utilizada por un grupo criminal para distribuir droga en la zona. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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