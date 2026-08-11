Política

Unión de Gobiernos Locales responde a Diego Miranda: afirma que desde junio trabaja en plan para habitantes de calle

Alcalde de San José pidió la intervención de Laura Fernández ante la problemática; Gabriela Jiménez asegura que ya existe una estrategia interinstitucional en marcha

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Por Cristian Mora
UNGL propuesta sobre habitantes de calle
Gabriela Jiménez, presidenta de la UNGL y alcaldesa de San Ramón, afirmó que desde junio se trabaja con instituciones del Gobierno en una estrategia para atender a las personas habitantes de calle. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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