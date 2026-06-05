Política

San José se sale de la Unión de Gobiernos Locales tres días después de que Diego Miranda no lograra puesto directivo; oposición lo acusa de ‘rabieta’

Según lo indicado por regidores y Miranda, la Municipalidad de San José pagaba ¢40 millones anuales. La desafiliación es con efecto ‘inmediato’, pero el acuerdo aún no está en firme

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Por Sebastián Sánchez
Conferencia de Prensa. Festival de Luz
Diego Miranda y otros regidores propusieron moción para sacar a San José de la UNGL. (Alonso Tenorio)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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