San José se sale de la Unión de Gobiernos Locales tres días después de que Diego Miranda no lograra puesto directivo; oposición lo acusa de ‘rabieta’

Diego Miranda y otros regidores propusieron moción para sacar a San José de la UNGL.

El Concejo Municipal de San José acordó el martes 2 de junio abandonar inmediatamente la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL). La decisión se tomó tres días después de que el alcalde josefino Diego Miranda no pudiera obtener un puesto en el Consejo Directivo de ese órgano, en la asamblea del 30 de mayo.

La decisión fue adoptada por siete votos a favor y cuatro en contra. Sin embargo, el acuerdo aún no está en firme.

La oposición acusó a Miranda de hacer una “rabieta” por no poder integrar la directiva de la UNGL.

“Yo vi una noticia, un día de estos, donde indica que no le permitieron al señor alcalde ser candidato a un puesto de no sé qué ahí en la UNGL y como no se lo permitieron se fue de la Asamblea. Mi criterio es que en este momento está presentando esta moción, el señor alcalde, como una rabieta por no haber conseguido su objetivo de ser miembro directivo de la UNGL“, dijo David Contreras Mora, regidor suplente del Frente Amplio.

“No es la forma correcta ni políticamente adecuada, pero aquí estamos acostumbrados a ese actuar del señor alcalde Diego Miranda Méndez”, agregó Contreras.

Las críticas arreciaron por parte de otros regidores, como del regidor Juan Diego Gómez y presidente saliente de la UNGL: “Es una decisión equivocada en medio de tiempos donde estamos hablando de empoderar a los gobiernos (locales). El hecho de que San José, como capital, se aísle del resto de municipalidades es una decisión totalmente desacertada”

Gómez señaló que, durante su presidencia, se inauguró en San José una obra con una inversión superior a los €100.000, además del apoyo a espacios públicos mediante la instalación de luminarias, la realización de foros sobre gobernanza metropolitana y el aprovechamiento de convenios firmados.

“Estamos sacrificando la institucionalidad por un tema personal. Yo esperaría que no sea la base de la decisión”, dijo Gómez sobre la coincidencia de tiempo entre la salida y que Miranda no pudiera integrar el Consejo Directivo.

El socialcristiano Álvaro Salas agregó que esto podría afectar a otras municipalidades que pertenecen a la UNGL, pues la salida fue intempestiva.

Según lo indicado por regidores y Miranda, la Municipalidad de San José pagaba ¢40 millones anuales.

Así quedó conformada la nueva Junta Directiva de la UNGL. (UNGL/Redes sociales)

Miranda defiende decisión

El único que salió a defender la decisión fue el alcalde Diego Miranda, uno de los proponentes de la moción, al señalar que la Municipalidad aporta una de las cuotas más altas del país sin tener una participación real en la toma de decisiones.

“¿Es justo (que paguemos la cuota) sin que nosotros tengamos, como municipalidad, una participación en las decisiones de esa organización en el Consejo Directivo?“, defendió Miranda.

El jerarca señaló que su posición de salirse de la UNGL “no es de ahora”, sino desde hace más de ocho años.

El jerarca añadió que otros ayuntamientos como Desamparados, Montes de Oca, Heredia, Cartago y Alajuela no pertenecen a esa organización.

“Mi esfuerzo para participar en una asamblea de una organización en la que no he participado en dos años (como alcalde) fue para intentar ver si había posibilidades de participar”, dijo Miranda.

Miranda explicó buscó postularse a un cargo dentro del consejo directivo impulsado por la Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetrom), integrada por San José, Tibás y Curridabat. Sin embargo, señaló que los estatutos de la UNGL impidieron su postulación, pese a que era la candidatura acordada por la federación.

“El candidato era yo, pero resulta que los estatutos de la UNGL dicen que solo se puede postular en la asamblea a una persona que vaya de delegada”, explicó el alcalde.

“Resulta que los funcionarios de la misma UNGL y un bloque de otras municipalidades que ya estaban electas dentro del consejo directivo no estaban de acuerdo con que yo me postulara, a pesar de que la inopia me permitía postularme precisamente porque era la única candidatura que tenía la federación”, agregó Miranda.

La regidora independiente Yorleny Córdoba y el frenteamplista Brandon Guadamuz pidieron explicar los motivos de la salida. Sin embargo, ninguno de los regidores que firmó la moción defendió la postura.

“A mí sí me gustarían los argumentos políticos de por qué se salieron ahora y si no es por un tema de revanchismo otra vez político. Porque al alcalde le tiraron la puerta en la cara y ahora se quiere salir. Yo quiero que nos den los argumentos, si esto es pura niñería y todo esto que hacen ahora, de prácticas añejas que la gente está harta”, dijo Córdoba al tiempo que dijo votaría a favor de la moción porque siempre ha defendido esa postura, según dijo.