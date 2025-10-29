Presidenta del Inamu exige a la Corte pronunciarse sobre continuidad de Randall Zúñiga en OIJ

La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Yerlin Zúñiga Céspedes, exigió a la Corte Plena pronunciarse sobre la continuidad del director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, tras ser denunciado por tres presuntos delitos sexuales.

“Consideramos que estamos enfrentando un evidente y grosero conflicto de intereses; esas investigaciones no pueden estar en manos de gente funcionaria que está por debajo y a órdenes del director del OIJ y de la Fiscalía”, agregó la jerarca este miércoles en Casa Presidencial.

En la misma conferencia, el presidente Rodrigo Chaves cuestionó a Zúñiga por las palabras que habría usado para referirse a una víctima de femicidio.

En una publicación del medio ¡OPA!, una mujer con identidad protegida y quien es una de las denunciantes del director del OIJ, aseguró que Zúñiga le habló sobre una víctima de un femicidio en los siguientes términos:

“Esto no sale a la luz como tiene que ser, porque nosotros no podemos, pero simplemente a esta la mataron porque era una loca, porque esta se iba a revolcar con más de uno y llegaba a restregarle al hombre con cuántas anduvo, al hombre que lo dejaba en la casa cuidándole los hijos; entonces, llega un momento en que el hombre explotó y remató contra ella”.