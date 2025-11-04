Presidencia confirma que Rodrigo Chaves consultó al Poder Judicial por caso de Leonel Baruch

Casa Presidencial confirmó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, consultó al Poder Judicial sobre si investigaría supuestos delitos del empresario y dueño del medio digital CRHoy, Leonel Baruch.

“Ante las denuncias que han sido públicas en medios nacionales e internacionales, sobre supuestos delitos de Leonel Baruch, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, consultó al Poder Judicial si investigarían estos casos“, respondió Presidencia a una consulta de La Nación.

Los voceros de Zapote recordaron que hacen una “lucha frontal contra la evasión fiscal y el lavado de dinero”.

La respuesta añade que “sorprende” que el fiscal General, Carlo Díaz, “hable de presiones, en lugar de agradecer el interés del gobierno para esclarecer estas denuncias”.

‘Interés indebido’

El 2 de octubre, Carlo Díaz había señalado al presidente Chaves por mostrar en dos ocasiones “un interés indebido” en la investigación contra el empresario Leonel Baruch.

“Él (Rodrigo Chaves), en dos reuniones, una en Casa Presidencial y otra en la Fiscalía General de la República, ha mostrado lo que para mí es un interés indebido en esta causa. Siempre tratando de que esta se agilice y, ojalá, buscando incluso hasta una condena de esta persona (Leonel Baruch)”, manifestó el fiscal, según declaraciones compartidas por el Ministerio Público a La Nación.

Además, indicó que el mandatario habría ofrecido incluso su ayuda “para hacer llegar las pruebas”, lo cual, supone Díaz, es parte de su “desconocimiento” sobre “cómo funciona el sistema penal”.

Ante tal situación, el fiscal apuntó una incongruencia en el discurso de Rodrigo Chaves: “Él en algunas ocasiones busca que se ejerza la persecución penal a ultranza, y en otras ocasiones, cuando es el gobierno o funcionarios de gobierno los que están siendo investigados, ahí trata de descalificar las investigaciones del Ministerio Público”.

Supuestas presiones

El 1.° de octubre, Leonel Baruch denunció mediante un comunicado, que una investigación en su contra por supuesto lavado de activos habría sido abierta por la Fiscalía de Panamá debido a la presión del presidente Chaves.

Baruch emitió ese comunicado cuando confirmó que Estados Unidos le había retirado la visa, al igual que a figuras costarricenses como diputados de oposición y el expresidente Óscar Arias.

“Ambos casos (investigación en Panamá y supuesta evasión fiscal) carecen de fundamento alguno y son patrañas montadas por el mentiroso presidente Rodrigo Chaves, un cobarde que no está dispuesto a enfrentar la justicia por sus actos corruptos escondiéndose bajo las faldas de la inmunidad”, dijo Baruch en aquel momento.

Presidencia admitió, el 15 de octubre, que el mandatario Rodrigo Chaves y su homólogo de Panamá, Raúl Mulino, conversaron sobre una investigación contra el empresario y accionista de CR Hoy, Leonel Baruch, quien había denunciado públicamente que la Fiscalía del país vecino abrió un expediente en su contra.

En una respuesta enviada a La Nación, Zapote argumentó que la iniciativa de la conversación fue de Mulino y negó injerencia alguna en la pesquisa.

“El presidente Mulino le ha hablado a don Rodrigo Chaves sobre la investigación que hay en ese país contra el señor Leonel Baruch“, dijo Casa Presidencial.