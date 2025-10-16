Presidencia admite que Rodrigo Chaves y el presidente de Panamá hablaron sobre Leonel Baruch

Presidencia admite que Rodrigo Chaves ha hablado con el mandatario de Panamá sobre la investigación penal contra Leonel Baruch.

Casa Presidencial admitió que el mandatario Rodrigo Chaves y su homólogo de Panamá, Raúl Mulino, conversaron sobre una investigación contra el empresario y accionista del medio digital CR Hoy, Leonel Baruch, quien había denunciado públicamente que la fiscalía del país vecino abrió un expediente en su contra por presión del presidente costarricense.

En una respuesta enviada a La Nación la noche del miércoles, Zapote argumentó que la iniciativa de la conversación fue de Mulino y negó injerencia alguna en la pesquisa.

“El presidente Mulino le ha hablado a don Rodrigo Chaves sobre la investigación que hay en ese país contra el señor Leonel Baruch“, dijo Casa Presidencial.

En Costa Rica, el gobierno de Chaves también promovió una denuncia sobre supuesta evasión contra Baruch mediante el Ministerio de Hacienda, con base en una denuncia anónima que partió de un video de TikTok. Sin embargo, las autoridades tributarias no entregaron a la Fiscalía informe técnico alguno sobre el caso.

Niega intervención

Casa Presidencial negó que el Gobierno de Costa Rica haya intervenido ante Panamá para que ese país le abriera la causa a Baruch: “Ni el Presidente, ni ningún funcionario de la Presidencia de la República ha realizado gestiones sobre este tema”.

El 1.° de octubre, Leonel Baruch, presidente del diario digital CR Hoy, socio del banco BCT, dijo en un comunicado:

“Con respecto a la investigación por supuesto lavado de activos en Panamá:

1. Esa investigación fue abierta por la Fiscalía de Panamá por presión de Rodrigo Chaves.

2. Prueba de que Rodrigo Chaves solicitó a Panamá que abrieran un expediente de investigación en mi contra consta en la Fiscalía de Costa Rica".

Baruch emitió este comunicado cuando confirmó que Estados Unidos le retiró la visa, al igual que Washington ha hecho con figuras costarricenses que no son de la línea del gobierno, como diputados de oposición y el expresidente Óscar Arias.

“Ambos casos (investigación en Panamá y supuesta evasión fiscal) carecen de fundamento alguno y son patrañas montadas por el mentiroso presidente Rodrigo Chaves, un cobarde que no está dispuesto a enfrentar la justicia por sus actos corruptos escondiéndose bajo las faldas de la inmunidad”, dijo Baruch en aquel momento.

El empresario recordó, en su comunicado, que el “falso megacaso de evasión” tuvo su origen en un video de TikTok, como posteriormente reconoció el exministro de Hacienda y actual candidato a diputado, Nogui Acosta, durante una comparecencia en el plenario legislativo.

Por otra parte, Casa Presidencial resaltó las buenas relaciones diplomáticas entre Chaves y Mulino: “El presidente de la República mantiene constante comunicación con los presidentes y líderes de los países amigos. Con el señor José Raúl Mulino Quintero, presidente de Panamá, no es la excepción. El presidente Rodrigo Chaves Robles sí ha conversado con el mandatario Mulino sobre diferentes temas relacionados con cooperación internacional”, dijo Casa Presidencial a este medio.