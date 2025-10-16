Política

Presidencia admite que Rodrigo Chaves y el presidente de Panamá hablaron sobre Leonel Baruch

Empresario y presidente de ‘CR Hoy’ denunció que Panamá abrió una investigación en su contra por presión de Chaves; Zapote lo niega y afirma que la iniciativa de la conversación fue de Raúl Mulino

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Presidencia admite que Rodrigo Chaves ha hablado con el mandatario de Panamá sobre la investigación penal contra Leonel Baruch.
Presidencia admite que Rodrigo Chaves ha hablado con el mandatario de Panamá sobre la investigación penal contra Leonel Baruch. (Canva/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesRaul MulinoLeonel BaruchPanamáCosta Rica
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.