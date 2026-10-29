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Política

Pueblo Soberano avala investigar préstamo a magistrada Patricia Solano, pero bloquea pesquisas sobre vuelo fallido y deuda de financista

‘En el caso de los préstamos, al que hay que llamar es al banco, no a las personas’, había defendido diputado oficialista Stephan Brunner para negarse a investigar a Marchegiani. Hoy votó a favor de llamar a Patricia Solano

PPSO avala investigar préstamo a Patricia Solano, pero frena pesquisas por muerte de niño y deuda de Marchegiani.
PPSO avala investigar préstamo a Patricia Solano, pero frena pesquisas por muerte de niño y deuda de Marchegiani. La Nación
Sebastián Sánchez

El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó una moción para investigar un préstamo que la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) habría otorgado a la magistrada Patricia Solano.

A favor de investigar a Solano, votaron afirmativamente: Antonio Barzuna, Cindy Blanco, Gonzalo Ramírez, María Isabel Camareno y Stephan Brunner, todo del PPSO. En contra: Jesús Calderón y Norjelens Lobo, de Liberación Nacional (PLN); y Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA).

Según la moción aprobada, el préstamo de ¢128 millones se destinó a la construcción de una vivienda en el cantón de Parrita, Puntarenas.