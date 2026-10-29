Pueblo Soberano avala investigar préstamo a magistrada Patricia Solano, pero bloquea pesquisas sobre vuelo fallido y deuda de financista

El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó una moción para investigar un préstamo que la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) habría otorgado a la magistrada Patricia Solano.

A favor de investigar a Solano, votaron afirmativamente: Antonio Barzuna, Cindy Blanco, Gonzalo Ramírez, María Isabel Camareno y Stephan Brunner, todo del PPSO. En contra: Jesús Calderón y Norjelens Lobo, de Liberación Nacional (PLN); y Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA).

Según la moción aprobada, el préstamo de ¢128 millones se destinó a la construcción de una vivienda en el cantón de Parrita, Puntarenas.

La investigación buscará determinar el procedimiento y las condiciones en que se otorgó el crédito, el origen de los fondos utilizados para adquirir el inmueble, el costo total de la construcción y si la magistrada declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) el inmueble, el crédito y la construcción.

Para ello, se convocó a comparecer a la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano. La moción se aprobó sin que ninguno de los proponentes defendiera lo propuesto.

Solano ha sido una de las figuras más vocales del Poder Judicial frente al gobierno, en una tensión que no para de elevarse ante las críticas, recortes y limitaciones presupuestarias impuestas por el gobierno y refrendadas por el PPSO.

La Fiscalía investiga a los directivos de la Asosejud por el presunto delito de administración fraudulenta. Sin embargo, Solano no ha sido vinculada.

Magistrada Patricia Solano será investigada por el PPSO. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa)

PPSO rechaza investigar vuelo fallido de niño

En contraste, en esa misma sesión, el PPSO se opuso a investigar un vuelo fallido en el que murió un niño y, meses antes, también descartó hacer lo mismo con un crédito del Banco Nacional que una empresa vinculada al financista del oficialismo, Boris Marchegiani, dejó sin pagar.

Ese fallido vuelo ambulancia se registró la noche del 9 de setiembre anterior, cuando médicos y cuerpos de rescate intentaron trasladar a San José a un niño herido de bala desde el Hospital Tony Facio, en Limón.

El menor falleció en un quirófano en la provincia caribeña debido a la gravedad de sus lesiones, sin que se lograra su traslado. Al día siguiente, paramédicos privados alertaron fallos en la coordinación y autorización del traslado aéreo.

Según reportó La Nación el 4 de octubre pasado, las acciones para gestionar esa operación surgieron luego de que el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), indicara a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que no disponía de una aeronave oficial para realizar el traslado del menor. Empero, menos de 12 horas después, la entidad sí tuvo una avioneta lista para un viaje oficial del vicepresidente, Francisco Gamboa.

En este caso, los votos se invirtieron: todos los del PPSO votaron en contra de abrir la investigación; la oposición en favor, incluida Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, que no votó en la de Solano.

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, nombró a Boris Marchegiani embajador ante la ONU. (Archivo LN/Fotocomposición)

Rechazo a investigar a financista del PPSO

El 16 de julio, los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano, en la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público, rehusaron investigar la deuda de la sociedad vinculada a Boris Marchegiani, al rechazar una moción del legislador Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN).

El pasado 24 de junio, La Nación dio a conocer que el Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A., cuyo presidente y apoderado generalísimo es Marchegiani, lleva 12 años sin pagarle al BN un crédito de $8,3 millones, adquirido para la construcción del Hotel Gaia, en Manuel Antonio, en Quepos.

En contra de abrir dicha investigación votaron los oficialistas Antonio Barzuna, Cindy Blanco, Gonzalo Ramírez, María Isabel Camareno y Stephan Brunner, mientras que solo votaron a favor Padilla y Víctor Hidalgo, del PLN, así como Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA).

El 30 de julio, los oficialistas se volvieron a negar a llamar Marchegiani.

“Si alguien hace mal los recursos públicos, hay que llamar al banco, no a Taboga, ni a Marchegiani, ni a este, ni a fulano. Es al banco, no a Marchegiani. Abramos uno contra el Banco Nacional, no contra Marchegiani, ni Taboga, ni ninguno de esos”, dijo Stephan Brunner en la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso el pasado 30 de julio.

El diputado agregó: “En el caso de los préstamos, al que hay que llamar es al banco, no a las personas que recibieron o no recibieron un crédito, lo pagaron o no lo pagaron”.

Sin embargo, este jueves votó a favor de investigar a Solano.

Marchegiani fue financista del PPSO y nombrado por la presidenta Laura Fernández como embajador ante la Organización de Naciones Unidas; incluso dio el discurso de Costa Rica ante la Asamblea General de ese organismo en setiembre pasado.