Política

Polémica por acceso a playa Blanca en Punta Leona: esto dice la ley sobre las vías para entrar a playas

La ley sobre la Zona Marítimo Terrestre regula el acceso a playas en todo Costa Rica, esto es lo que dice dicha normativa

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
Punta Leona Playa Blanca
La playa Blanca es uno de los principales atractivos turísticos del cantón de Garabito. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Punta LeonaPlaya BlancaZona Marítimo Terrestre
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.