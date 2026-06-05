El País

Playa Blanca queda abierta al público 24/7 tras retiro de aguja en Punta Leona

Municipalidad de Garabito vigilará acceso libre a Playa Blanca tras retiro de aguja en Punta Leona

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Por Libia Solano Meza
Punta Leona Playa Blanca
Playa Blanca será de acceso libre para turistas y vecinos tras levantamiento de medida cautelar (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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