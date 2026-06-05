Playa Blanca queda abierta al público 24/7 tras retiro de aguja en Punta Leona

Playa Blanca será de acceso libre para turistas y vecinos tras levantamiento de medida cautelar

La Municipalidad de Garabito confirmó que Playa Blanca está abierta al público las 24 horas del día, los siete días de la semana. Así quedó luego de retirar la aguja que controlaba el acceso vehicular por el complejo turístico Punta Leona, en cumplimiento de una resolución judicial que reconoce como pública la calle de ingreso.

El alcalde Francisco González aseguró a La Nación que el gobierno local llevará a cabo operativos de vigilancia para garantizar el libre tránsito y el uso sin restricciones de la zona marítimo-terrestre.

Qué cambia para los visitantes

Con la apertura de la vía, cualquier persona puede ingresar a Playa Blanca sin ser huésped ni socio de Punta Leona y sin pagar por el uso de la calle pública.

Tampoco se puede limitar el tiempo de permanencia de los visitantes dentro de las áreas de dominio público, pues la administración privada no está facultada para condicionar el uso de los espacios costeros.

Aunque el acceso es libre 24/7, el alcalde recomienda utilizar la playa principalmente entre las 6 a. m. y las 6 p. m., por razones de seguridad y control.

La Municipalidad anunció que mantendrá presencia policial y de inspectores para ordenar el parqueo en la zona y prevenir conflictos como los registrados durante el derribo de la estructura.

Enfrentamiento en Punta Leona

El conflicto por el acceso

González explicó que la decisión ejecuta una resolución judicial de octubre del 2001, que declaró pública la calle de ingreso hacia Playa Blanca, aunque por años se mantuvieron medidas cautelares que favorecían el control privado del acceso.

El alcalde insistió en que “no debería cerrarse nunca” porque se trata de un área pública y recordó que la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre obliga a garantizar el acceso a las playas.

El retiro de la aguja se ejecutó el 4 de junio con apoyo de la Fuerza Pública y derivó en un enfrentamiento entre funcionarios municipales y personal del complejo turístico, incidente que dejó varias personas detenidas.

La polémica continuará

Mientras la Municipalidad defiende que solo está “abriendo la calle”, Punta Leona sostiene que el acceso se ubica dentro de su propiedad privada, por lo que el caso seguirá en discusión en la vía contencioso administrativa.

En un comunicado divulgado este jueves, Punta Leona afirmó que las autoridades municipales destruyeron infraestructura ubicada dentro de propiedades privadas pertenecientes tanto al club como a otros propietarios.

“Deseamos ser enfáticos que playa Blanca siempre ha tenido un acceso público oficial, el cual es alterno al camino privado que discurre por las propiedades privadas de Punta Leona y otras personas jurídicas”, indicó el comunicado.