El País

Municipalidad de Garabito derriba aguja de acceso a Punta Leona; tres personas fueron detenidas tras enfrentamiento

La apertura del acceso a Playa Blanca provocó momentos de tensión entre autoridades y personal vinculado al complejo turístico. El alcalde asegura que se trata de una vía pública.

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Por Jorge Arturo Mora
Punta Leona Playa Blanca
Punta Leona es una de las principales playas de Garabito, en Puntarenas. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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