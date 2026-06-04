Municipalidad de Garabito derriba aguja de acceso a Punta Leona; tres personas fueron detenidas tras enfrentamiento

Punta Leona es una de las principales playas de Garabito, en Puntarenas.

La Municipalidad de Garabito retiró este jueves la aguja que controlaba el ingreso al complejo turístico Punta Leona, una acción que se da en medio de la disputa que mantiene con la empresa por el acceso a playa Blanca.

Funcionarios municipales llegaron durante la mañana a la entrada principal del desarrollo turístico y procedieron a desmontar la estructura que regulaba el paso de vehículos hacia la zona.

Según explicó el alcalde de Garabito, Francisco González, la intervención responde al cumplimiento de una resolución judicial emitida hace más de dos décadas. Por su parte, Punta Leona rechazó la actuación de la Municipalidad de Garabito y calificó el operativo como una intervención arbitraria dentro de terrenos privados.

Francisco González, alcalde de Garabito, asegura que esa calle donde se encontraban las agujas es vía pública. (Lilly Arce)

“Estamos haciendo cumplir una resolución judicial de octubre del 2001 que declara pública esa calle. Las personas que tenían privatizada la calle la han mantenido desde entonces de esa manera. Estamos dando cumplimiento a esta medida judicial. Esto nos obliga a mantener los caminos públicos abiertos”, afirmó.

La intervención estuvo marcada por momentos de tensión. En videos que circularon en redes sociales se observa un enfrentamiento entre autoridades y personas vinculadas al complejo turístico.

De acuerdo con González, durante el operativo algunas personas opusieron resistencia a la acción municipal.

“Ellos pusieron resistencia y agredieron a los policías. No pasó a más. Hay tres muchachos detenidos y ya se abrió la aguja. Vamos a estar fiscalizando”, señaló.

El alcalde aseguró que varios oficiales resultaron golpeados luego de que les lanzaran fragmentos de concreto.

“Ellos agredieron y provocaron heridas a los policías, no de gravedad afortunadamente”, indicó.

La controversia entre la Municipalidad de Garabito y Punta Leona gira en torno a la naturaleza jurídica del acceso a playa Blanca. Mientras el gobierno local sostiene que se trata de una vía pública que debe permanecer abierta, la empresa ha defendido que el camino y las estructuras de ingreso se encuentran dentro de una propiedad privada debidamente inscrita.

González aseguró que el acceso libre a las playas está respaldado por la legislación costarricense y calificó como inaceptable que las personas tengan que solicitar autorización para ingresar a una zona costera.

“El tico no está acostumbrado a que las playas sean privadas. Nuestra Ley de Zona Marítimo Terrestre es muy fácil de entender: todas las playas y los 50 metros después de la marea alta deben tener acceso público. Decirle a alguien de San José que tiene que pedir permiso para usar una playa es ofensivo. Eso no está dentro de los privilegios de ser tico. Esto es un tema de igualdad”, manifestó.

El alcalde también afirmó que espera un aumento significativo en la visitación a playa Blanca una vez garantizado el libre acceso.

“Esta playa ha estado cerrada hasta el día de hoy y la visitación ha sido principalmente para socios de Punta Leona y otros condominios. Yo espero que sea una locura de visitación para Garabito porque es preciosa. Esperaría que Costa Rica entera nos esté visitando”, expresó.

Según González, antes de ejecutar la medida la municipalidad notificó a los responsables para que retiraran voluntariamente los obstáculos instalados en el acceso, pero la solicitud no fue atendida.

“Siempre han tenido resistencia a abrir la calle. Nosotros les notificamos que por su propia voluntad quitaran elementos y no quisieron. Más bien pidieron una medida cautelar que fue desestimada el martes pasado. Es por eso que lo hicimos”, concluyó.

Complejo turístico rechaza acusaciones

Playa Blanca en Punta Leona es uno de los sitios turísticos más importantes en el Pacífico costarricense. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En un comunicado divulgado este jueves, la Punta Leona afirmó que las autoridades municipales destruyeron infraestructura ubicada dentro de propiedades privadas pertenecientes tanto al club como a otros propietarios.

La compañía sostuvo que la acción se realizó pese a que, según su criterio, el acceso intervenido forma parte de terrenos inscritos y que la discusión sobre el uso de esas vías todavía se encuentra en análisis judicial. “La situación legal de acceso por esas vías se debate aún en el Tribunal Contencioso Administrativo”, señaló la empresa.

Además, Punta Leona denunció un supuesto exceso por parte de la Policía Municipal durante el operativo. Según indicó, “existió una extralimitación de sus funciones”, al tiempo que aseguró que algunos de sus colaboradores fueron golpeados durante la intervención.

La empresa incluso afirmó que oficiales desenfundaron armas de fuego, pese a que el personal de seguridad privada del complejo no porta armamento.

Respecto al acceso a playa Blanca, la administración del complejo insistió en que la playa nunca ha estado cerrada al público.

“Deseamos ser enfáticos que playa Blanca siempre ha tenido un acceso público oficial, el cual es alterno al camino privado que discurre por las propiedades privadas de Punta Leona y otras personas jurídicas”, indicó el comunicado. Asimismo, aseguró que ni el club ni los propietarios de los terrenos han impedido el disfrute de la playa por parte de visitantes.

La empresa adelantó que recurrirá a las vías legales para impugnar las actuaciones de la municipalidad. “Proseguirá con todos los mecanismos que la ley le confiere a interponer las acciones necesarias en la vía administrativa y judicial”, se lee en el comunicado.