Juzgado envió a prisión preventiva a familia que transportaba media tonelada de cocaína

Agentes del OIJ de Orotina en conjunto con la DEA, decomisaron 500 kilos de cocaína a un grupo familiar de Paso Canoas, que los transportaba en dos vehículos. La fiscalía de Garabito solicitó para los sospechosos cinco meses de prisión preventiva que fueron acogidos por el juzgado penal de la zona.

El Juzgado Penal de Garabito impuso cinco meses de prisión preventiva contra los miembros de una familia detenidos el lunes pasado en el puente sobre el río Tárcoles, con aproximadamente 500 kilogramos de cocaína ocultos en dos vehículos.

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Garabito y acogida por el despacho judicial. Los detenidos son un hombre de apellido Araica, una hija menor de 17 años (a quien se le sigue la causa en Puntarenas), otro de sus hijos y la esposa de este último, de apellido Jaén. Todos son vecinos de Paso Canoas, en la zona sur del país.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Orotina ejecutaron el operativo el lunes en coordinación con la Fiscalía y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El alijo viajaba oculto en compartimientos dentro de los dos vehículos, que fueron abandonados en las inmediaciones del puente, en el límite entre los cantones de Orotina y Garabito, poco antes de las 9 a. m.

Trabajo conjunto con la DEA

Michael Soto, director a. i. del OIJ, destacó el resultado del operativo y lo enmarcó en una colaboración cada vez más estrecha con las autoridades estadounidenses. “Tenemos mucho tiempo de trabajar con la DEA, compartir información, hacer operaciones en conjunto. En los últimos meses ha sido mucho más estrecha, de tal forma que hay un grupo de oficiales nuestros que trabaja permanentemente con ellos. Este es el resultado”, afirmó.

Soto explicó que, tras las detenciones, se puso en marcha una investigación para establecer, a partir del troquel que tenía la droga, por dónde ingresó el cargamento al país y a cuál organización criminal pertenece.

Las autoridades también analizarán el perfil de los aprehendidos para determinar su vínculo con alguna estructura delictiva.

El jerarca del OIJ subrayó que este operativo forma parte de una serie de acciones conjuntas que han dado resultados en los últimos meses, sin precisar cuáles.