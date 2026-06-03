Sucesos

Juzgado envió a prisión preventiva a familia que transportaba media tonelada de cocaína

En la intervención policial ocurrida el lunes en Tárcoles, fue detenida una menor de 17 años.

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Por Christian Montero
Las autoridades decomisaron aproximadamente 500 kilos de cocaína
Agentes del OIJ de Orotina en conjunto con la DEA, decomisaron 500 kilos de cocaína a un grupo familiar de Paso Canoas, que los transportaba en dos vehículos. La fiscalía de Garabito solicitó para los sospechosos cinco meses de prisión preventiva que fueron acogidos por el juzgado penal de la zona. (oij/cortesía)







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Prisión preventiva familia cocaína Tárcoles
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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