Sucesos

Muchacha de 17 años, su padre y hermano cayeron con 500 kilos de cocaína en puente del río Tárcoles

Además de los familiares, una mujer más fue arrestada en el operativo coordinado entre la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas (DEA)

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Los 500 kilos de cocaína estaban ocultos en dos vehículos.
Los 500 kilos de cocaína estaban ocultos en dos vehículos. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DEAOIJcocaínaMinisterio Público
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.