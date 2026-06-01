Muchacha de 17 años, su padre y hermano cayeron con 500 kilos de cocaína en puente del río Tárcoles

Un padre y sus dos hijos, entre ellos una menor de edad, figuran entre las cuatro personas detenidas la mañana de este lunes en un operativo conjunto entre la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), que culminó con el decomiso de aproximadamente 500 kilos de cocaína en la ruta 34.

La intervención se ejecutó poco antes de las 9 a. m. y, de acuerdo con el Ministerio Público, el alijo viajaba oculto en compartimientos dentro de dos vehículos, los cuales fueron abandonados en las inmediaciones del puente sobre el río Tárcoles, situado en el límite entre los cantones de Orotina y Garabito.

Los 500 kilos de cocaína estaban ocultos en dos vehículos

Los detenidos son un hombre de apellido Araica, de 43 años; y sus dos hijos, una mujer de 17 años, y un varón de 21. Además, cayó en custodia policial una mujer adulta de apellido Palacios, de 20 años.

La policía indaga a qué organización criminal pertenece la droga decomisada. (OIJ/Cortesía)

Michael Soto, director a. i. del Organismo de Investigación Judicial, explicó que, tras la detención, se puso en marcha un proceso de investigación para establecer, de acuerdo con el troquel que tenía la droga, por dónde ingresó el cargamento al país y a cuál organización criminal pertenece.

Las autoridades analizarán también el perfil de los aprehendidos para determinar a cuál estructura criminal estarían vinculados.

Soto celebró el éxito con el que se concretó el operativo y afirma que se trata de un trabajo en conjunto que ha tenido éxito en este y en acontecimiento anteriores.

El alijo estaba escondido en un compartimiento situado en la cajuela de los carros. (OIJ/Cortesía)

“Tenemos mucho tiempo de trabajar con la DEA, compartir información, hacer operaciones en conjunto. En los últimos meses ha sido mucho más estrecha, de tal forma que hay un grupo de oficiales nuestros que trabaja permanentemente con ellos. Este es el resultado”, dijo el jerarca.

Los sospechosos fueron llevados al Ministerio Público para continuar el proceso que se sigue en su contra.