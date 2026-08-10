Política

¿Qué hará el Poder Judicial con los ¢37.644 millones del fideicomiso que Chaves califica de ‘ociosos’?

Banco de Costa Rica (BCR) administra el fondo en custodia del Ministerio de Hacienda con destino exclusivo a obras institucionales

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Poder Judicial
La Torre Judicial, ubicada al costado norte de la Corte Suprema de Justicia, fue construida mediante el fideicomiso del Poder Judicial. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fideicomiso Poder JudicialBanco de Costa RicaAlquileres
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.