PLP sabía que no podía realizar elección de candidatos a diputados, que finalmente fue anulada por el TSE

La Asamblea Nacional del PLP tendrá que repetir la elección de sus candidatos a diputados, tras resolución del TSE.

El Partido Liberal Progresista (PLP) sabía que la elección de candidatos a diputados en su Asamblea Nacional del 30 de agosto era improcedente, pero aún así la realizó. Como consecuencia, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anuló el proceso.

La advertencia fue comunicada a la agrupación el 27 de agosto, por la jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos del TSE, Marta Castillo. Así consta en el oficio DRPP-5425-2025, en el cual se dio respuesta al PLP a la solicitud de fiscalización de su Asamblea Nacional.

En el documento, del cual La Nación tiene copia, consta una nota en la página dos, en la que explícitamente se hace referencia a la improcedencia de la elección de las candidaturas y las razones detrás de esto.

“Tome nota la agrupación política, así como los funcionarios designados para la respectiva fiscalización, que con respecto al punto dos de Agenda ‘Elección y ratificación de las candidaturas a diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, elecciones 2026′, dichas elecciones y ratificaciones no se pueden llevar a cabo en la presente sesión; lo anterior en razón de que, el partido político Liberal Progresista, aún no ha definido los encabezamientos correspondientes a las nóminas de candidaturas para sus diputaciones“, explica el oficio.

La comunicación fue dirigida a los funcionarios del TSE y también al subsecretario del Comité Ejecutivo del PLP, Adrián Alonso Urbina Arias.

La Nación consultó al PLP, sin que se haya obtenido respuesta, por qué decidió seguir adelante con la convocatoria y el proceso de ratificación de candidaturas, pese a la advertencia del TSE. Igualmente, se preguntó a la agrupación si se le comunicó a los asambleístas sobre el riesgo de que lo acordado fuera anulado por el ente electoral.

El PLP alegó en un comunicado de prensa del 18 de setiembre, que “la resolución del tribunal (que anuló la elección de candidaturas) no tiene el detalle de la decisión”.

Ese documento fue emitido por los magistrados del TSE como respuesta a un recurso de apelación electoral que presentó el partido político contra el oficio que les dirigió Castillo, negando la fiscalización de la elección de candidaturas a diputados.

“Visto el recurso de apelación electoral que se tramita en el expediente n.° 419- 2025, presentado por el partido Liberal Progresista (PLP) contra el oficio n.° DRPP-5425-2025 del 27 de agosto de 2025, a través del cual el Departamento de Registro de Partidos Políticos denegó la fiscalización del punto de agenda de la Asamblea Nacional celebrada por ese partido político el 30 de agosto de 2025 relativo a la ‘Elección y ratificación de las candidaturas a diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, elecciones 2026 (...)′“, indica el por tanto de la resolución de los magistrados.

El TSE indicó al partido que puede realizar una nueva Asamblea Nacional para definir nuevamente las candidaturas legislativas para la elección nacional de 2026, pero advirtió que la misma debe efectuarse antes del 28 de setiembre.

Por su parte, el PLP convocó a una nueva votación de candidaturas a diputaciones los días 27 y 28 de setiembre.

“En esta convocatoria cumpliremos con la resolución del tribunal y se votarán no solo las candidaturas faltantes sino la totalidad de ellas”, aseguró la agrupación.