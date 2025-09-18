TSE anula elección de candidatos a diputados del PLP

La Asamblea Nacional del PLP tendrá que repetir la elección de sus candidatos a diputados, tras resolución del TSE.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anuló la elección de las candidaturas a diputados que realizó el Partido Liberal Progresista (PLP), durante su Asamblea Nacional del 30 de agosto.

Los magistrados decidieron anular los acuerdos relativos al punto de agenda de la agenda titulado: “Elección y ratificación de las candidaturas a diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, elecciones 2026”.

Así lo indica la resolución 5953-E3-2025 del 17 de setiembre.

El TSE emitió la resolución a raíz del recurso de apelación electoral presentado por el PLP contra el oficio DRPP-5425-2025 del 27 de agosto. Dicho documento, emitido por el Departamento de Registro de Partidos Políticos, había rechazado la fiscalización del punto de la agenda de la Asamblea Nacional del 30 de agosto, relacionado con la elección y ratificación de las candidaturas a diputados.

No obstante, informaron que “se mantienen incólumes todos los demás acuerdos adoptados por esa Asamblea Nacional, incluyendo la definición de los encabezamientos por provincia de las candidaturas a diputaciones a la Asamblea Legislativa”.

El TSE indicó al partido que puede realizar una nueva Asamblea Nacional para definir nuevamente las candidaturas legislativas para la elección nacional de 2026, pero advirtió que la misma debe efectuarse antes del 28 de setiembre.

La agrupación política informó, mediante un comunicado de prensa, que convocará la nueva votación de candidaturas a diputaciones los días 27 y 28 de setiembre.

Cati Phillips, presidenta del PLP declaró que “la elección de los diputados no era el resultado que esperábamos”.

No obstante, expresó su satisfacción porque el TSE ratificara, según el PLP, la candidaturas del diputado Eliécer Feinzaig y de Tania Molina, a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.