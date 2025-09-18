Política

TSE anula elección de candidatos a diputados del PLP

Agrupación tiene hasta el 28 de setiembre para repetir el proceso

Por Lucía Astorga
La Asamblea Nacional del PLP tendrá que repetir la elección de sus candidatos a diputados, tras resolución del TSE.
La Asamblea Nacional del PLP tendrá que repetir la elección de sus candidatos a diputados, tras resolución del TSE. (PLP/PLP)







