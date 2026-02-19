Política

PLN y FA esperan un estilo ‘diferente al de Rodrigo Chaves’ en la candidata a presidenta legislativa Yara Jiménez: voceros aclaran si votarían por ella o no

Álvaro Ramírez, jefe electo de Liberación, y José María Villalta, diputado electo del FA, manifestaron su opinión sobre candidatura chavista

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
20/01/2026, San José, Asamblea Legislativa, entrevista con Alvaro Ramírez candidato a diputado del PLN por San José.
El jefe electo del PLN, Álvaro Ramírez, reveló que su fracción no dará los votos para la elección de Yara Jiménez como presidenta legislativa. (José Cordero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yara JiménezÁlvaro RamírezJosé María VillaltaPresidencia legislativaPPSO
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.