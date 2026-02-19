PLN y FA esperan un estilo ‘diferente al de Rodrigo Chaves’ en la candidata a presidenta legislativa Yara Jiménez: voceros aclaran si votarían por ella o no

El jefe electo del PLN, Álvaro Ramírez, reveló que su fracción no dará los votos para la elección de Yara Jiménez como presidenta legislativa.

Las fracciones entrantes de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) esperan que la candidata a la presidencia de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, tenga un estilo diferente al del actual mandatario, Rodrigo Chaves, y sea abierta al diálogo respetuoso y la negociación con las otras fuerzas políticas del Congreso.

Así lo manifestaron el jefe de la bancada electa del PLN, Álvaro Ramírez, y el diputado electo José María Villalta, del FA, consultados por La Nación.

Además, respondieron si sus respectivos partidos podrían sumar sus votos a los 31 que ya tendría virtualmente la aspirante a la presidencia del Directorio anunciada por el chavismo.

Ramírez, quien asumirá como vocero de la mayor bancada de la oposición a partir del 1.º de mayo, enfatizó que no conocen demasiado a Jiménez, por lo que la primera posición que toman es de respeto a la decisión de la presidenta electa, Laura Fernández, de postularla como aspirante a presidenta del parlamento.

El liberacionista también dijo que, en política, los pollitos no se pueden contar hasta que nazcan, en referencia a que, si bien la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) llega con 31 congresistas, hay que esperar el resultado de la elección de la presidencia.

“Sea quien sea que resulte electo, nuestra actitud será muy constructiva en lo que beneficie a los costarricenses, pero muy firmes en la defensa de los valores democráticos y contra aquellas cosas que puedan limitar la libertad de los costarricenses”, dijo Ramírez.

En el caso del PLN, el vocero de la bancada enfatizó que no darían los votos para la candidata del oficialismo, sino que votarían por una papeleta integrada por liberacionistas.

FA pide respeto, no estilos destructivos ni confrontativos

Por su parte, José María Villalta manifestó que el Frente Amplio espera de parte de Yara Jiménez, en caso de que resulte electa, que desarrolle un estilo que promueva el diálogo respetuoso, la participación y los derechos de todas las fuerzas políticas y las personas representadas en el parlamento.

José María Villalta, diputado electo del FA, espera que Yara Jiménez tenga un estilo diferente al de Rodrigo Chaves, y sea abierta a la negociación y el diálogo respetuoso. (Alonso Tenorio/La Nación)

“Que no tenga un estilo destructivo, confrontativo, que no intente pisotear los derechos de las personas diputadas y diputados, ni de las personas trabajadoras del Congreso. En fin, que sea un estilo distinto al que ha mostrado Rodrigo Chaves”, dijo el diputado electo.

Villalta añadió que si la gestión de Jiménez está marcada por el respeto, el diálogo y la participación, se podrían lograr acuerdos por el bien común, en función del bienestar del pueblo.

“Siempre damos el beneficio de la duda, pero vamos a esperar para saber cuál es su estilo, talante y actitud”, agregó.

En el caso de los votos frenteamplistas, Villalta indicó que la posibilidad de votar por candidaturas de otros partidos pasaría únicamente por la negociación en torno a una agenda de proyectos de ley en común, pero reconoció que, viendo la agenda del PPSO, lo ve muy difícil.

Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), comentó que aún no conoce a la diputada electa Yara Jiménez, pero se manifestó alegre de que haya una mujer en la presidencia legislativa.

“Espero que sea una persona con buenas habilidades para negociar y construir acuerdos”, dijo la diputada.

En el caso de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), no respondió la consulta de este medio.