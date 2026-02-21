PLN celebra asamblea cantonal en Puerto Jiménez y destraba requisito para solicitar desembolso de deuda política

Los delegados de la asamblea cantonal de Puerto Jiménez, del PLN, se reunieron este sábado para completar el último pendiente que tenía la agrupación para completar la renovación de su estructura.

El Partido Liberación Nacional (PLN) finalmente logró celebrar, este sábado, su asamblea cantonal en Puerto Jiménez, el último proceso que tenía pendiente para completar la renovación de la totalidad de sus estructuras internas, requisito indispensable para poder solicitar el desembolso de la deuda política correspondiente a la campaña electoral de 2026.

Miguel Guillén, secretario general del PLN, declaró que la realización de la asamblea de Puerto Jiménez permitió culminar una etapa que había enfrentado atrasos y obstáculos en otros cantones, como San Ramón, en medio de tensiones internas durante la reorganización partidaria.

Señaló que, pese a los “intentos de bloqueo” y a maniobras que habrían buscado entorpecer el funcionamiento, prevaleció el compromiso de la militancia y el respeto a las reglas internas.

El líder partidario señaló que seis delegados atendieron la convocatoria. El cuórum requerido es de cinco personas, ya que son nueve los integrantes.

La concreción de la asamblea de Puerto Jiménez permitiría al PLN solicitar el desembolso de la deuda política, cuyo monto podría llegar hasta los ¢12.251 millones.

No obstante, aún resta que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acredite que la reunión cumplió con todos los requisitos legales y confirme los acuerdos adoptados para dar por concluido formalmente el proceso.

En enero, el PLN logró acreditar la asamblea cantonal de San Ramón, tras decenas de intentos fallidos y la separación del cargo a 45 delegados, como sanción por ausentarse en numerosas ocasiones de las sesiones a las que se había convocado. Se estimó que, al no participar, obstaculizaban el proceso de renovación de las estructuras partidarias.

Guillén subrayó que la finalización de la renovación de estructuras reafirma la importancia de que los procesos internos se rijan por el estatuto partidario, la transparencia y la voluntad de la militancia, sin presiones particulares que distorsionen la vida orgánica de la agrupación.

Tras cerrar este capítulo, el secretario general dijo que impulsará reformas estatutarias y medidas internas para evitar que situaciones similares se repitan, con el objetivo de actualizar procedimientos, fortalecer el marco ético y elevar los estándares de responsabilidad interna.

Entre las iniciativas planteadas figura la organización de un congreso ideológico y programático para renovar la propuesta política del partido, así como ajustes al Código de Ética.

En las próximas semanas, el PLN prevé promover jornadas de reflexión, ajustes normativos y propuestas programáticas, con la intención de fortalecer su estructura institucional y avanzar en su reorganización tras el proceso electoral.

El proceso de renovación de estructuras cerró el 31 de julio de 2025. Aunque este era uno de los requisitos que las agrupaciones debían cumplir para inscribirse en la contienda electoral, los verdiblancos obtuvieron una autorización previa del TSE para seguir adelante, tras acreditar que el partido realizó las convocatorias de las asambleas pendientes, pero estas no pudieron concretarse por falta de cuórum.

Los magistrados dieron la autorización al resolver un recurso de amparo electoral interpuesto contra el PLN por dos delegados de Barva y Paraíso, quienes alegaron que la situación en San Ramón amenazaba su derecho de participación política, porque la Asamblea Nacional podría no completarse.