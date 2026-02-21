Política

PLN celebra asamblea cantonal en Puerto Jiménez y destraba requisito para solicitar desembolso de deuda política

El secretario general verdiblanco, Miguel Guillén, afirmó que la asamblea permitió culminar la renovación de estructuras pese a atrasos, intentos de bloqueo y tensiones internas

Por Lucía Astorga
Los delegados de la asamblea cantonal de Puerto Jiménez, del PLN, se reunieron este sábado para completar el último pendiente que tenía la agrupación para completar la renovación de su estructura.
Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

