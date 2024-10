Pilar Cisneros busca frenar rebaja de impuesto a trabajadores independientes

La diputada de gobierno Pilar Cisneros intenta frenar la votación en segundo debate de un proyecto de ley que rebajaría el impuesto de renta a los trabajadores independientes.

Cisneros procura reunir las diez firmas necesarias para consultar el plan a la Sala Constitucional, antes de que el texto sea ratificado. La votación está prevista para este jueves.

Por el momento, la vocera de gobierno solamente tiene las ocho firmas de la bancada oficialista y busca el apoyo de dos congresistas más.

Consultada sobre la razón de presentar la consulta sobre el proyecto, que usualmente supone la violación de un principio constitucional en una iniciativa, Cisneros declaró vía audio que “el Ministerio de Hacienda tenía ciertas dudas y preferimos consultarlo ante la Sala”.

Respecto a las firmas necesarias, indicó que “la fracción en pleno la firmó”, en referencia a los ocho oficialistas, sin contar a Luz Mary Alpízar, también del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Agregó que delegó la busca de firmas en una asesora suya, por lo que hasta este jueves temprano sabrá si las logra conseguir.

Esta gestión frenará el avance del proyecto por un mes, en caso de que el tribunal la acoja, pues es el plazo que tienen los magistrados para evacuar una consulta.

El proyecto, impulsado por el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), reduce el impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes de menores ingresos.

Con la reforma, quedarán exentos aquellos independientes con ingresos inferiores a ¢6.244.000 anuales (un promedio de ¢520.000 mensuales). Actualmente, solo están exonerados quienes perciban menos de ¢4.181.000 al año (¢348.000 por mes).

El cambio de la base exenta también implicará una rebaja para todos los demás grupos de ingresos, pues este tributo se cobra en forma progresiva. Así, por ejemplo, quienes tengan ingresos anuales por ¢7 millones, pasarán de tributar ¢320.000 a ¢75.000.

Con esa modificación, también se aplicará una rebaja para todos los demás tramos del impuesto. El proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 23 de setiembre y quedó fijado el segundo debate para este jueves 3 de octubre.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que la Asamblea Legislativa no puede seguir erosionando la recaudación de impuestos y apuntó que el impacto del proyecto de Acuña en las finanzas públicas es de ¢7.000 millones anuales menos.

“El acuerdo que habíamos manejado con el FA es que íbamos a hacer una nueva grada, que llegaba al 30%, para equipararlo con los empleados públicos, empresas, etcétera. Pero eso no se respetó. Por eso, estamos en contra de ese proyecto, no de aumentar los mínimos exentos, sino de no cumplir con un principio básico, que los impuestos mejoren la distribución del ingreso”, dijo.

Acosta agregó que tal como está el proyecto, de los ¢7.000 millones, ¢3.000 millones se los llevan los deciles 9 y 10, y ¢200 millones, los deciles 1, 2 y 3.

Acuña: gobierno se pone en contra de personas trabajadoras

Frente a la intención de Pilar Cisneros de frenar el proyecto, Jonathan Acuña aseguró que, una vez más, se trata del gobierno y la fracción oficialista poniéndose en contra de las personas trabajadoras independientes.

“El proyecto, apoyado por toda la oposición, busca bajar el impuesto sobre la renta a las personas trabajadoras, principalmente las de ingresos bajos o medios, porque tienen que tributar mucho más que una persona asalariada por los mismos ingresos. Hay un tratamiento tributario altamente injusto, donde se les cobra un alto impuesto a partir de un monto reducido”, dijo.

El frenteamplista recordó que el partido de gobierno votó en contra el primer debate y que le gustaría ver la consulta, porque no se trata de una materia que atente contra la Constitución, sino que solo modifica tramos del impuesto sobre la renta, lo que “claramente, es una potestad de la Asamblea Legislativa”.