Política

Oposición reprocha a Rodrigo Chaves terminar su mandato sin autocrítica y con un discurso ‘alejado de la realidad’

El mandatario mantuvo su mismo estilo durante la presentación de su último informe de rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa

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Por Lucía Astorga
Los jefes de las fracciones de oposición, PLN, FA, CAC y PUSC, criticaron las manifestaciones del presidente Rodrigo Chaves, durante la exposición de su último informe de labores.
Los jefes de las fracciones de oposición, PLN, FA, CAC y PUSC, criticaron las manifestaciones del presidente Rodrigo Chaves, durante la exposición de su último informe de labores. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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