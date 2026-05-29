Política

Oposición pide a Laura Fernández poner orden y exigir respeto a Rodrigo Chaves en reuniones con otros poderes de la República

Diputados de CAC, PLN y Frente Amplio cuestionaron la actitud del ministro de la Presidencia durante la reunión sobre seguridad de este viernes

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Por Cristian Mora
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Diputados de oposición afirmaron que el diálogo entre poderes requiere respeto y señalaron al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, como un factor que dificulta la construcción de acuerdos. (Esteban Bermudez/Ebermudez)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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