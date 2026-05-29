Oposición pide a Laura Fernández poner orden y exigir respeto a Rodrigo Chaves en reuniones con otros poderes de la República

Diputados de oposición afirmaron que el diálogo entre poderes requiere respeto y señalaron al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, como un factor que dificulta la construcción de acuerdos.

Diputados de oposición pidieron a la presidenta Laura Fernández garantizar un clima de respeto en los espacios de diálogo entre los poderes de la República, tras la reunión sobre seguridad realizada este viernes, y cuestionaron el papel desempeñado por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, durante el encuentro.

Las críticas provinieron de los jefes de fracción Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN); y José María Villalta, del Frente Amplio, quienes cuestionaron el comportamiento de Chaves durante la reunión y coincidieron en que las confrontaciones dificultan la construcción de acuerdos.

Dobles pide liderazgo de Fernández

Dobles afirmó que desde un inicio consideró un error la designación del expresidente como ministro de la Presidencia y cuestionó su capacidad para desempeñar labores de interlocución política.

“Es una persona que no tiene vocación de diálogo, que no entiende el trabajo en equipo, que necesita y tiene una necesidad importante de llamar la atención. Entonces, sí, me parece que no es necesariamente la persona más adecuada para hacer esa interlocución”, manifestó.

Además, indicó que solicitó a Fernández espacios de comunicación directa para dar seguimiento a los acuerdos que puedan surgir de estas reuniones y le pidió asumir un papel más activo en la conducción de esos encuentros.

Claudia Dobles pidió a la presidenta Laura Fernández asumir un papel más activo en la conducción de los espacios de diálogo y garantizar el respeto entre los participantes. (JOHN DURÁN /John Durán)

“Yo sí le invité a la señora presidenta que ella también tiene que tomar ese liderazgo y garantizar el respeto en ese tipo de espacios y el respeto posterior a ese tipo de espacios”, añadió.

Según la legisladora, durante la reunión los participantes se encontraban enfocados en analizar datos y discutir propuestas para combatir la criminalidad, mientras que Chaves optó por “meter ruido y realizar provocaciones”. Además, lo acusó de responsabilizar a administraciones anteriores por la situación de inseguridad que afecta actualmente al país.

“Queremos trabajar en equipo, pero ese trabajo en equipo tiene que basarse con un mínimo de respeto”, afirmó.

PLN y Frente Amplio se suman a críticas

En una línea similar se expresó el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, quien sostuvo que la confianza necesaria para alcanzar acuerdos políticos solo puede construirse mediante el respeto mutuo y el intercambio de propuestas.

“Para nosotros la única manera de construir confianza, y la confianza es la base de los acuerdos políticos, es a través del respeto y las propuestas”, señaló.

Ramírez afirmó que los liberacionistas solicitaron a la presidenta mantener un ambiente respetuoso que permita avanzar en soluciones al problema de la inseguridad. Consultado sobre el papel de Chaves, respondió que es un asunto que corresponde resolver a la mandataria.

“Al ministro le está costando acostumbrarse a su rol de ministro y yo creo que esa es una cosa que tiene que arreglar la presidenta”, indicó.

Diputados de oposición cuestionaron la actitud de Rodrigo Chaves durante la reunión sobre seguridad y pidieron a Laura Fernández garantizar un ambiente de respeto en futuros encuentros entre poderes. (John Durán/John Durán)

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta indicó que Fernández como presidenta tiene toda la libertad de a quien pone a hablar por ella y a manejar las relaciones con otros poderes de la República. Sin embargo, sostuvo que algunas conductas terminan afectando los objetivos de diálogo impulsados por la mandataria.

“Hay personas ahí que le desbaratan todas las reuniones. De pronto se intenta construir algo y de pronto se levanta y se pone a pelear y a insultar a todos los demás para tratar de recuperar algún minuto de fama y obviamente eso va en contra del objetivo de Laura”, manifestó.

José María Villalta sostuvo que las confrontaciones públicas dificultan la construcción de acuerdos entre los poderes de la República para enfrentar la criminalidad. (JOHN DURÁN /John Durán)

Villalta añadió que aprovechar cada espacio público para confrontar a otros actores políticos puede generar réditos en redes sociales, pero dificulta la construcción de acuerdos entre los poderes de la República.

“Es un asunto de estrategia del Gobierno. Ojalá que se den cuenta de que eso no les contribuye. Si se quiere abordar el tema de la criminalidad de forma seria, se necesita un diálogo fluido con el Poder Judicial. Y eso no se puede tener si cada oportunidad ante las cámaras se aprovecha para dejar por los suelos al interlocutor”, manifestó.

Reunión entre poderes

La reunión de este viernes fue convocada por la presidenta Laura Fernández en el auditorio del Instituto Nacional de Seguros (INS) con el objetivo de reunir a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para discutir propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado.

Al encuentro asistieron 50 diputados, así como jerarcas judiciales, entre ellos la presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas; el fiscal general, Carlo Díaz; el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto; y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano.