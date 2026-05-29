Política

Laura Fernández reúne a diputados y autoridades judiciales para abordar temas de seguridad y funcionamiento del sistema judicial

Cita se realiza este viernes en el INS y busca sentar a los tres poderes de la República para plantear medidas frente al aumento de la criminalidad

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Por Cristian Mora
La presidenta Laura Fernández convocó a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial a un encuentro sobre seguridad y justicia.
La presidenta Laura Fernández convocó a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial a un encuentro sobre seguridad y justicia. (John Durán/John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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