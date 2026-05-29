Laura Fernández reúne a diputados y autoridades judiciales para abordar temas de seguridad y funcionamiento del sistema judicial

La presidenta Laura Fernández convocó a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial a un encuentro sobre seguridad y justicia.

La presidenta Laura Fernández se reúne este viernes con las fracciones del Congreso y autoridades del Poder Judicial en el auditorio del Instituto Nacional de Seguros (INS), con el propósito de abordar los problemas relacionados con la seguridad y el funcionamiento del sistema judicial en Costa Rica.

Según indicó la mandataria en la conferencia de prensa del miércoles, el encuentro busca que los tres poderes de la República trabajen de manera conjunta y propongan soluciones concretas ante la situación de criminalidad que afecta al país.

La presidenta Laura Fernández convocó a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial a un encuentro sobre seguridad y justicia. En la foto, el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta. (John Durán/John Durán)

A la actividad asistirán las bancadas del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

La presidenta Laura Fernández convocó a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial a un encuentro sobre seguridad y justicia. (John Durán/John Durán)

De acuerdo con el medio El Observador, por parte del Poder Judicial participará Damaris Vargas, presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, debido a que Orlando Aguirre se encuentra fuera del país.

Asimismo, acompañaran a la mandataria el ministro de Seguridad, Gerald Campos, y el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.

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