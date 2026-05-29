Política

Claudia Dobles sobre reunión de seguridad: ‘Laura Fernández reconoce que la administración Chaves Robles nos dejó una crisis de inseguridad’

Dobles calificó como positivo que la presidenta reconozca la crisis de seguridad que heredó el gobierno de Rodrigo Chaves

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Por Cristian Mora
Reunión convocada por la Sra Presidenta de la República Laura Fernández con los 3 poderes de la República
Reunión convocada por la presidenta Laura Fernández con los tres poderes de la República. En la foto, Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). (JOHN DURÁN /John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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