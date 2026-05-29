Claudia Dobles sobre reunión de seguridad: ‘Laura Fernández reconoce que la administración Chaves Robles nos dejó una crisis de inseguridad’

Reunión convocada por la presidenta Laura Fernández con los tres poderes de la República. En la foto, Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), afirmó este viernes que la reunión convocada por la presidenta Laura Fernández con diputados y autoridades del Poder Judicial representa un reconocimiento de la crisis de inseguridad que, a su criterio, heredó el país de la administración de Rodrigo Chaves.

Así lo declaró previo al encuentro realizado en el auditorio del Instituto Nacional de Seguros (INS), donde participan las cuatro fracciones del Congreso y representantes de distintas instancias del Poder Judicial para discutir posibles acciones frente al aumento de la criminalidad y los desafíos que enfrenta el sistema de justicia.

“Me parece, dentro de todo, que es un buen primer paso que con estas acciones doña Laura Fernández hace un reconocimiento de que la administración Chaves Robles nos dejó una crisis de inseguridad. Entonces, ese reconocimiento no se había verbalizado y eso me parece que es un buen punto, reconocer que la administración anterior nos dejó una crisis de inseguridad y que hay que atenderla”, manifestó la legisladora.

La presidenta Laura Fernández convocó a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial a un encuentro sobre seguridad y justicia. (John Durán/John Durán)

Dobles aseguró que desde la Asamblea Legislativa existe disposición para colaborar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones y señaló que ya han planteado iniciativas para combatir el crimen organizado.

La reunión fue convocada por Fernández con el propósito de reunir a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para intercambiar criterios y plantear posibles soluciones ante los problemas de seguridad que enfrenta el país.

A la actividad asistieron las direcciones de los cuerpos policiales del país; el fiscal general, Carlo Díaz; el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto; y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano.