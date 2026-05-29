Política

Patricia Solano cuestiona propuesta de Laura Fernández de grabar visitas en Máxima Seguridad de La Reforma en audio y video

Patricia Solano afirma que la propuesta de Laura Fernández traería riesgos al derecho de defensa.

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Por Cristian Mora y Yucsiany Salazar
Patricia Solano y Laura Fernández
Patricia Solano también afirmó que los mapas de calor que mencionó la mandataria ya forman parte de las herramientas utilizadas por las autoridades judiciales. (La Nación/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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