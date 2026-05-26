Laura Fernández propone grabar visitas en Máxima Seguridad de La Reforma en audio y video

La presidenta Laura Fernández Delgado anunció este lunes una iniciativa de ley que tomaría forma en las próximas semanas y que buscaría que las visitas en el módulo de Máxima Seguridad de la Reforma, en Alajuela, queden grabadas, tanto en audio como en video.

Esto, explicó, le permitiría a las autoridades monitorear estos encuentros y, a su juicio, ayudar a poner fin a la comunicación entre los privados de libertad de alta peligrosidad con el exterior.

Fernández anunció esta propuesta en la explanada del Ministerio de Seguridad Pública, luego de que concluyó la primera de una serie de reuniones semanales en las que las fuerzas policiales del país se reunirán para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

A estos encuentros, que se llevarán a cabo cada lunes a las 8 a. m. en estas mismas instalaciones, la mandataria los denominó “Fuerza Élite”, y están convocados el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; el ministro de Seguridad, Gerald Campos, y los jefes del resto de cuerpos policiales de Costa Rica.

Tras la reunión de este lunes, Fernández fustigó que los cabecillas de las organizaciones criminales lideren sus grupos incluso estando en prisión. Aunque reconoció que este fenómeno es multi-causal, afirmó que la filtración de información ocurre, en su mayoría, durante las visitas y es por este motivo que planteó esta iniciativa.

“Aunque están presos tienen visitas, reciben visitas de sus abogados defensores, siguen trayendo y llevando recados”, afirmó. Por el momento se desconocen los detalles de esta iniciativa de ley.

Pese a que no se posicionó específicamente sobre esta propuesta, el director del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, explicó más tarde, en un video difundido a la prensa, que él mismo comparte la preocupación de que los privados de libertad continúen liderando sus grupos desde prisión.

El jerarca agregó que los reos mantienen contacto con sus grupos porque han logrado sortear los bloqueos telefónicos y no solamente por medio de las visitas. “Es importante que estas personas no tengan comunicación con el exterior”, afirmó el director.

Este medio consultó a la Defensoría de los Habitantes un criterio con respecto a la propuesta de la presidenta; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.