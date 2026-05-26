Sucesos

Pruebas de polígrafo a jerarcas policiales, ley contra bandas criminales y nuevas regulaciones en prisión: así transcurrió la primera reunión de la ‘Fuerza Élite’

El Poder Judicial, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial comunicaron que no fueron convocados al encuentro entre jerarcas de seguridad para articular estrategia contra crimen organizado

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Por Natalia Vargas
25/05/2026, San José, Ministerio de Seguridad, reunión de la presidenta Laura Fernández con el ministro de seguridad Gerald Campos, el ministro de justicia Gabriel Aguilar y directores de policía de todo el país.
Laura Fernández se reunió con jerarcas de seguridad la mañana de este lunes en el Ministerio de Seguridad Pública. (Jose Cordero/José Cordero)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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