OIJ recibe aval para hacer allanamientos 24/7 tras promulgación definitiva de ley

Los allanamientos ahora se podrán realizar 24/7, incluidos fines de semana y feriados. (Imagen con fines ilustrativos). Archivo.

La ley que permite realizar allanamientos sin límite de horario fue promulgada este jueves en el diario oficial La Gaceta. Con esta publicación, la iniciativa entra oficialmente en vigor y el Oregañíamos de Investigación Judicial (OIJ) queda autorizado.

Se trata del tercer intento de la Asamblea Legislativa para que esta medida se convierta en ley de la República. Esta fue aprobada en segundo debate, por unanimidad, el 28 de octubre anterior.

El primer intento fue el expediente 24495, aprobado en mayo pasado, pero vetado por el presidente Rodrigo Chaves. El 9 de setiembre, los diputados resellaron el proyecto de ley.

Sin embargo, la Sala Constitucional advirtió de la existencia de yerros en el trámite del expediente anterior, que había sido vetado por el mandatario.

La propuesta legal permite realizar allanamientos las 24 horas del días, los 7 días de la semana, incluyendo feriados y fines de semana. Se trata de una modificación en el artículo 193 del Código Procesal Penal.

Se elimina la restricción actual que solo permite hacer allanamientos en una franja horaria que va de las 6 a. m. a las 6 p. m., salvo en casos excepcionales.

Contradicciones chavistas

La bancada oficialista apoyó el expediente legislativo 24495 durante su trámite original en comisión y en primer debate, pero votó en contra en el segundo y último debate. Igualmente, respaldó la decisión del mandatario de vetar.

En su veto, Chaves pidió que se mantuviera una condición particular para los allanamientos 24/7, pues exigía que se dejara constancia de la urgencia de autorizar allanamientos fuera del horario diurno.

Para vetar la iniciativa, Chaves había argumentado que se afectaba el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio.

Durante la conferencia de prensa en la que anunció el veto, declaró que los funcionarios de la Fiscalía y en la dirección del OIJ, “en el mejor de los casos son incompetentes-arbitrarios, y aplican la ley como les da la gana, a quienes a ellos les da la gana”.

Rodrigo Chaves: “Uno no le da alas a animales ponzoñosos”

“Uno no le da alas a animales ponzoñosos”, agregó.

Ahora, la ley fue firmada por el presidente Rodrigo Chaves.