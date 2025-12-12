Política

OIJ recibe aval para hacer allanamientos 24/7 tras promulgación definitiva de ley

Rodrigo Chaves había vetado la primera iniciativa

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Allanamientos en Limón, mayor operativo en la historia del OIJ
Los allanamientos ahora se podrán realizar 24/7, incluidos fines de semana y feriados. (Imagen con fines ilustrativos). Archivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
allanamientos 24/7Rodrigo Chavesreforma legalLa Gaceta
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.