Reforma para autorizar allanamientos 24 horas aprobada en segundo debate

La iniciativa sobre allanamientos 24/7 fue aprobada en el plenario legislativo.

Los diputados aprobaron en segundo debate, este martes, la reforma al Código Procesal Penal que autoriza a las autoridades judiciales realizar allanamientos las 24 horas.

La votación definitiva se dio sobre un nuevo expediente, presentado a inicios de octubre, luego de que la Sala Constitucional advirtió de la existencia de yerros en el trámite del expediente anterior, que había sido vetado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

La iniciativa recibió el apoyo unánime de los diputados presentes en el plenario legislativo, con un texto basado en la redacción que ya se había corregido en la comisión dictaminadora.

“Hicimos la valoración de los tiempos de tramitación y, para subsanar esos vicios, había que esperar la resolución completa de la Sala Constitucional, lo cual toma bastante tiempo, por lo general. Por eso, considerando la urgencia del proyecto para la seguridad del país, se tomó la decisión de presentarlo nuevamente con el texto construido en la Comisión de Jurídicos”, explicó Montserrat Ruiz, la proponente de la iniciativa.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) agregó que la nueva propuesta, ya aprobada en sus dos debates, solamente espera la firma del presidente, Rodrigo Chaves, para convertirse en ley de la República.

Ruiz agregó que, en relación con el anterior expediente, esperarán a que llegue la resolución de los magistrados constitucionales para darla a conocer y, como ya ese expediente habría perdido interés, no se pondría más a despacho y no seguiría su trámite en la corriente legislativa.

La propuesta legal elimina la restricción actual que solo permite hacer allanamientos en una franja horaria que va de las 6 a. m. a las 6 p. m., salvo en casos excepcionales.

Se trata de una modificación en el artículo 193 del Código Procesal Penal.

En su momento, Rodrigo Chaves había vetado el anterior expediente, bajo número 24.495, bajo el alegato de que se afectaba el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio.

En su veto, Chaves también cuestionaba que se mantuviera una condición particular para los allanamientos 24/7, pues exigía que se dejara constancia de la urgencia de autorizar allanamientos fuera del horario diurno.

En la Comisión de Jurídicos, los diputados eliminaron los párrafos cuestionados por el veto de Rodrigo Chaves.

Allanamientos 24/7, incluye feriados

La normativa actual establece que el allanamiento “será realizado personalmente por el juez y deberá iniciarlo entre las seis y las dieciocho horas del día”.

La nueva redacción, aprobada de forma unánime por los legisladores, establece que esos allanamientos podrán realizarse “a cualquier hora y día de la semana, incluyendo días feriados”.

El resto del artículo queda exactamente igual.