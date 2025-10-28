Política

Reforma para autorizar allanamientos 24 horas aprobada en segundo debate

Diputados tramitaron un nuevo expediente para autorizar los allanamientos las 24 horas, luego de yerros de trámite advertidos por la Sala Constitucional

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
16/10/2025/ Allanamientos simultáneos en Oritina por el caso Rashab García y prestamistas gota a gota / Foto John Durán
La iniciativa sobre allanamientos 24/7 fue aprobada en el plenario legislativo. (John Durán/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Allanamientos 24 horasOIJAllanamientos
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.