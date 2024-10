Municipalidad de Alajuela obligada a transmitir sesiones de comisiones municipales

La Sala Constitucional ordenó a Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, y a Francisco Javier Sánchez, presidente del Concejo Municipal, tomar las medidas necesarias para transmitir en vivo todas las sesiones de las comisiones municipales en un plazo de tres meses.

El pasado 13 de setiembre, los magistrados declararon con lugar un recurso de amparo presentado por una regidora del propio ayuntamiento alajuelense. La edil acudió a la Sala Constitucional alegando una lesión a los principios de publicidad y transparencia porque, si bien la Municipalidad de Alajuela transmite en vivo las sesiones del Concejo Municipal, no sucede lo mismo con las comisiones, las cuales, según el artículo 41 del Código Municipal, son de carácter público.

La Sala falló en defensa del derecho a la información pública, como parte ineludible de los procesos democráticos, pues en las comisiones municipales se discuten temas como presupuestos, seguridad y ambiente, los cuales competen a las comunidades.

El Tribunal citó jurisprudencia para justificar la decisión. De hecho, desde el 2020 hasta la actualidad, los magistrados ordenaron a las municipalidades de Tilarán, Paraíso, Upala y Cartago transmitir las comisiones en vivo.

“Los gobiernos, sean locales o nacionales, deben facilitar el acceso a la información de la ciudadanía sobre sus actos, especialmente las autoridades electas, y ese acceso, a juicio de este Tribunal, en órganos deliberativos de elección popular, no se satisface plenamente, con el acceso físico al salón de sesiones, sino mediante el acceso virtual que facilite el control, en tiempo real, de las deliberaciones”, ratificó la Sala.

Municipalidad alega que ya transmitía las comisiones

El 3 de septiembre, 10 días antes de conocer el criterio de la Sala IV, la Municipalidad de Alajuela inició la transmisión de las comisiones.

“Se compró un sistema que entró a trabajar en junios. Estábamos haciendo pruebas para comenzar a transmitir las comisiones, pero estábamos en pruebas. El recurso lo presenta una compañera porque esa es su forma de actuar, pero ya estábamos trabajando”, indicó a La Nación Francisco Javier Sánchez, presidente del Concejo Municipal.

Sin embargo, en la sentencia, los magistrados señalaron que al 5 de setiembre, las sesiones de todas las comisiones del Concejo Municipal de Alajuela no estaban siendo transmitidas en vivo.

Por otro parte, Marvin Godínez, regidor alajuelense, aseguró que, aunque celebra la decisión de la Sala de obligar a transmitir todas las comisiones, no se está notificando ni compartiendo el horario y el tema a tratar en cada sesión. Por ello, si un regidor que no integra una comisión tiene interés en un tema puntual, no logra asistir.

“El Código Municipal es muy claro en que todo el público tiene derecho a participar, con más razón para los integrantes del Concejo Municipal. Lo están manejando demasiado en secreto, callado, para hacer sus cosas y que nadie pueda ir a cuestionar”, indicó.

Según recordó, nunca se enteró, por ejemplo, de las reuniones de comisión para atender y discutir el plan presupuestario para el 2025, el cual ya se remitió a la Contraloría General de la República (CGR) para su aprobación.