Ministra de Salud dice que ‘ocurrieron ciertas cosas’ durante sus vacaciones. Pese a su criterio, se cambió la norma del aborto terapéutico

El presidente Chaves derogó la norma técnica del aborto, pese a que la ministra de Salud había defendido el documento.

La ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive, declaró que nunca cambió de criterio sobre la conveniencia de mantener la anterior norma técnica sobre el aborto terapéutico, pero durante sus vacaciones “ocurrieron ciertas cosas” que derivaron en que el mandatario Rodrigo Chaves derogara el decreto y promulgara uno nuevo.

Chaves hizo el cambio después de comprometerse con pastores evagélicos a hacerlo, pese a que Munive había defendido la legalidad de la norma original incluso ante la Sala Constitucional.

En declaraciones dadas a Diario Extra, la ministra insistió en que su posición jurídica no varió.

“Yo no cambié el criterio”, dijo de forma tajante Munive. “Yo tengo mis razones jurídicas de por qué mantuve esa postura. Hubo otra valoración de lo mismo y ahí fue donde se generó ese cambio”, dijo la ministra.

El pasado 15 de octubre, el presidente Chaves junto la viceministra de Salud, Mariela Marín Mena, derogaron la norma técnica del aborto terapéutico, emitida durante la administración de Carlos Alvarado.

Este jueves, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la viceministra declaró que tomó la decisión “como ministra” cuando Munive estaba de vacaciones.

“Somos dos personas diferentes, trabajamos de una manera diferente, pensamos de una manera diferente y ella confía en mis criterios. Ella se fue de vacaciones, yo tomé la decisión", agregó Marín.

En las declaraciones dadas a Diario Extra, Mary Munive enfatizó que tanto ella como el resto del Gobierno comparten un mismo objetivo en “el resguardo de la vida de la mujer y del no nacido”. Sin embargo, reconoció que existieron diferencias en la forma de abordar el tema dentro del Ejecutivo.

Además, dijo que “nadie en este gobierno está de acuerdo con el aborto libre”.

LEA MÁS: Nueva norma impone obligación a mujeres embarazadas con diagnóstico catastrófico fetal

Munive también mencionó que, en su criterio, era necesario esperar la resolución internacional antes de modificar la normativa, con el fin de evitar eventuales implicaciones legales para el Estado costarricense.

‘Aurora’, una mujer costarricense, demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego que el país le negó un aborto terapéutico en el 2012, pese a que su bebé tenía los órganos vitales expuestos y otras malformaciones que le impedirían vivir. El caso aún no se ha resuelto.

LEA MÁS: Mujer cuenta cómo Costa Rica la obligó a dar a luz a su bebé sin esperanza de vida

Sobre la nueva norma y su justificación, la ministra dijo que su subalterna Mariela Marín “tuvo sus razones y ella tiene la competencia y la responsabilidad de poderla defender”.