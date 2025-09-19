Política

Mensajes de WhatsApp mostrarían cita entre Erwen Masís y hermano de Bulgarelli

Intercambio de mensajes con director del BCIE forman parte de expediente judicial

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero y Aarón Sequeira
Erwen Masís y Bulgarelli
Estos son los mensajes entre Erwen Masís, director por Costa Rica ante el BCIE, y Geovanni Bulgarelli, hermano del productor Christian Bulgarelli. (Cortesía/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCIE-CariñitosChristian BulgarelliRodrigo ChavesBCIEErwen Masís
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.