Marta Esquivel excluyó a abogados de CCSS de decisiones clave

Marta Esquivel, presidenta suspendida de la CCSS, excluyó a los abogados de esta institución de las sesiones de Junta Directiva durante los procesos clave de toma de decisiones. Así ocurrió, por ejemplo, con la suspensión del portafolio de 340 proyectos de inversión, las discusiones para avanzar en la adjudicación del hospital de Cartago y la anulación del proceso para tercerizar 138 Ebáis. Gilberth Alfaro Morales, director jurídico, afirmó que la exjerarca le solicitó, desde enero de 2023, que no participara en las reuniones de la cúpula. El asesor legal se reincorporó a las sesiones hasta setiembre de ese mismo año, ocho meses después.

“Fue en enero del 2023; me apersoné como lo he hecho durante 18 años y la señora presidenta, doña Marta (Esquivel), me solicitó que no estuviera. Entonces, a partir de ahí, lo que hice fue estar disponible en mi oficina, por si ocupaban algo de asesoría, o en su defecto el subdirector, porque esa es la forma en la que estamos organizados en la institución.

“Pero no se dio ninguna participación de nuestra parte, directamente en Junta como asesores, sino que fue hasta setiembre de 2023, aproximadamente, cuando nos reincorporaron otra vez como asesores”, relató Alfaro a los diputados de la comisión legislativa que investiga presuntas irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El funcionario, quien lleva 18 años al frente de la Dirección Jurídica, declaró que no recibió una justificación por parte de Esquivel y simplemente procedió a cumplir con lo instruido por parte de la entonces jerarca.

“No, ninguna razón específica. Nada más me solicitó que no estuviera presente, no estaba para exigirle razones yo, y simplemente salí”, manifestó Alfaro, ante una consulta de la presidenta del foro legislativo, la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Marta Esquivel, presidenta ejecutiva suspendida de la CCSS, apartó durante ocho meses a la Dirección Jurídica de las sesiones de la Junta Directiva de la institución . En la imagen, aparecen Gilberth Alfaro y Andrey Quesada, director y subdirector jurídico. Foto: Archivo LN

Otras asesorías

Alfaro dijo haberse enterado de que, durante su ausencia, la cúpula contaba con “otras asesorías legales”, lo que podría haber mitigado algún riesgo en la toma de decisiones. No obstante, resaltó que siempre se ha estimado conveniente que la Junta Directiva cuente con el acompañamiento de la persona al frente de la Dirección Jurídica, por un tema de eficiencia.

“Cuando se hacen consultas a la Dirección Jurídica sobre temas estratégicos, ya el director está informado; sabe de lo que se trata el tema y tiene un enfoque más amplio”, explicó el abogado.

Tres casos sin acompañamiento

En marzo del 2023, los directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) decidieron suspender la ejecución del portafolio de inversiones institucional, formado por más de 340 proyectos. Los representantes alegaron que la medida permitiría garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.

En abril, la Junta Directiva anuló un proceso que había consumido 17 meses para contratar la administración de 138 Ebáis. La determinación se tomó con base en un informe verbal, pese a que el procedimiento ya había superado seis rondas de objeciones y aclaraciones ante la Contraloría General de la República (CGR).

Igualmente, en el periodo en el que Alfaro estuvo apartado de la cúpula, se retrasó la discusión necesaria para avanzar en el proceso de licitación del nuevo hospital de Cartago, por influencia del Gobierno, el Ministerio de Salud y la presidencia ejecutiva de la CCSS.

Inestabilidad y fracasos

La conformación y funcionamiento de la Junta Directiva de la CCSS también fue errática durante todo ese año, luego de que cinco de sus miembros fueran suspendidos del cargo, en diciembre del 2022, por disposición del Consejo de Gobierno y como medida cautelar, mientras eran investigados por un presunto conflicto de interés por aprobar un aumento salarial para los empleados de la entidad.

Hasta agosto de 2023, cuando el Consejo de Gobierno se vio obligado a restituir por orden de la Sala Constitucional a los miembros suspendidos, el máximo órgano de decisión sesionó de manera intermitente, con varios de los casi 30 cambios que acumula en la actualidad.

Durante ese año, el Gobierno también prometió presentar el plan contra las listas de espera. A Marta Esquivel se le dieron varios meses de gracia para presentar lo que luego se convirtió, en noviembre del 2023, en la cuestionada “Ruta de la Salud. Menos Espera. Mejor servicio”.

Cada una de las medidas del plan, empezando por el copago, carecían de criterios técnicos que las respaldaran, según fue divulgado por los medios de prensa pocas semanas después. Apenas en junio del 2024, Marta Esquivel reconoció el fracaso de su ruta contra las listas de espera, situación que terminó de confirmar la Auditoría Interna de la CCSS un mes después.

