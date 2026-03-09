Mario Zamora dice que adhesión de Costa Rica a coalición de Trump contra carteles habla de ‘fuerza de uso legal, no militar’

Mario Zamora, ministro de Seguridad, junto con otros representantes de países latinoamericanos en la firma del acuerdo.

Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, defendió la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, un documento firmado el 5 de marzo de 2026 en el marco de un encuentro organizado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos bajo el auspicio de la administración de Donald Trump.

En entrevista con el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda este lunes, el jerarca afirmó que el uso de la fuerza mencionado en el texto es de naturaleza legal, no militar.

Esta aclaración surge ante los cuestionamientos sobre la posible militarización de la seguridad en Costa Rica. El documento crea una coalición para combatir el narcotráfico y otras amenazas, además de que reafirma el principio de “paz a través de la fuerza”.

“No es un documento de naturaleza militar, es un documento de seguridad, como literalmente dice su título”, indicó Zamora, quien atribuyó las críticas a “malas interpretaciones” y descartó que el país vaya a conformar una fuerza de ejército.

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/18FBIEB9O4_bHeLLKBb-27bnZKsbJiKBj/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Al ser consultado sobre si el acuerdo requería la aprobación previa de la Asamblea Legislativa, el ministro señaló que no es necesario.

“Al ser una declaración de voluntades que no modifica la legislación interna ni las normativas, este tipo de votaciones no se someten al Congreso. Es un documento que expresa la voluntad de los países de luchar de manera conjunta contra el narcotráfico, y esa lucha está ya enmarcada dentro de nuestra legislación”, afirmó.

El acuerdo consta de cuatro puntos:

1. Expandir la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el Hemisferio Occidental

2. Cooperar en las siguientes áreas: todo tipo de esfuerzos en materia de seguridad fronteriza; lucha contra el narcotráfico y el tráfico de drogas; aseguramiento de infraestructuras críticas; y otras áreas que se determinen mutuamente

3. Promover la “paz a través de la fuerza” para abordar futuras amenazas a nuestros intereses mutuos

4. Unirse a una coalición para combatir el narcotráfico y otras amenazas compartidas para el Hemisferio Occidental

Según el jerarca, el texto —firmado por 17 países— fue consensuado e incluye disposiciones para garantizar el respeto a la soberanía de Costa Rica y el manejo autónomo de las fuerzas del orden público.

“La idea es hacer un frente hemisférico de trabajo conjunto contra los carteles y el narcotráfico. Y el documento en su introducción señala que esta participación de cada país se hace respetando su soberanía y su legislación interna”, indicó.

Según explicó, el fin de esta coalición es “desbaratar” las bandas que fabrican droga en el sur del continente, la distribuyen en el Caribe y la trasladan hacia México y Estados Unidos.

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, (cuarto de izq. a der.) observa mientras Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, firma la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, el 5 de marzo de 2026 en Doral, Florida. La escena fue captada en un video difundido por el propio Departamento de Guerra estadounidense. (Departamento de Guerra estadounidense/Cortesía)

Abogados debaten sobre los alcances

En el mismo programa, Fabián Volio, abogado constitucionalista e integrante del equipo técnico asesor anunciado por la presidenta electa Laura Fernández, respaldó lo dicho por el Gobierno. Afirmó que la firma es una “simple manifestación de voluntad” sin vinculación jurídica para el país, por lo que no modifica tratados internacionales.

“No cumple requisito de ser convenio, tratado o acuerdo regido por derecho internacional declaramos: empieza diciendo, párrafo tercero, respetando soberanía de cada una de las naciones, constituciones y leyes de nuestros respectivos países, es una acción conjunta de combatir narco se debe ejecutar por cada país de acuerdo a su constiución, leyes y soberanía. No hay necesidad de crear un ejército”, explicó.

Sin embargo, esta visión fue rebatida por Rodolfo Brenes, doctor en derecho penal y política criminal, quien sostuvo que esta coalición sí posee valor jurídico en el Derecho Internacional.

“Aquí hay que aclarar que las declaraciones que hacen los representantes estatales en este tipo de reuniones sí tienen un valor jurídico en el derecho internacional. Decir que esta declaración no es jurídicamente vinculante es como decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos o que la Declaración Americana de los Derechos Humanos no son jurídicamente relevantes porque tampoco fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa costarricense”, afirmó Brenes.

¿Qué dice el documento?

La declaración compromete a los firmantes a ampliar la cooperación en seguridad y defensa hemisférica, colaborar en vigilancia fronteriza y lucha contra el narcoterrorismo, bajo la doctrina de “Paz a través de la Fortaleza” (Peace through Strength).

Adhesión de Costa Rica a iniciativa militar contra narco

La firma de Zamora aparece en el documento junto a las de representantes de otras 17 naciones.

El acuerdo se suscribió dos días antes de que el presidente Rodrigo Chaves participara en la cumbre Escudo de las Américas en Doral, Miami, donde el mandatario Donald Trump formalizó la Coalición América contra los Carteles (conocida como A Triple C).