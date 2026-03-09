El País

Departamento de Guerra de Estados Unidos lanza video de alianza militar con banderas costarricenses

Aparece ministro ministro Mario Zamora y oficiales con banderas costarricenses en firma de declaración.

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Fotograma del video difundido por el Departamento de Guerra de Estados Unidos que muestra la ceremonia de firma de la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, celebrada los días 4 y 5 de marzo en Doral, Florida. En las imágenes aparecen el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, y oficiales con la bandera costarricense en los brazos.
Fotograma del video difundido por el Departamento de Guerra de Estados Unidos que muestra la ceremonia de firma de la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, celebrada los días 4 y 5 de marzo en Doral, Florida. (Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Video Departamento de Guerra Costa RicaMario ZamoraPete HegsethNarcotráficoDepartamento de GuerraCosta Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.