Departamento de Guerra de Estados Unidos lanza video de alianza militar con banderas costarricenses

Fotograma del video difundido por el Departamento de Guerra de Estados Unidos que muestra la ceremonia de firma de la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, celebrada los días 4 y 5 de marzo en Doral, Florida.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos difundió un video que muestra al ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, participando en la ceremonia de firma de la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles en Doral (Florida). Se trata de una iniciativa miiltar que lideraría Washington.

En las imágenes también aparecen oficiales con bandas en los brazos que portan la bandera costarricense, evidencia visual de la presencia institucional del país en un acto organizado por el aparato militar estadounidense.

Adhesión de Costa Rica a iniciativa militar contra narco

La grabación fue publicada por el propio gobierno y constituye uno de los respaldos documentales de la participación formal de Costa Rica en la iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para crear una coalición hemisférica militar contra los carteles del narcotráfico.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, describió la coalición como una estructura de acción ofensiva: “Pasaremos a la ofensiva contra los cárteles. Sabrán que estamos a la vuelta de la esquina, ya sea en barcos con drogas o por tierra”, afirmó durante la cumbre Escudo de las Américas celebrada el 7 de marzo.

Hegseth enmarcó la iniciativa dentro de lo que denominó el “corolario Trump de la Doctrina Monroe” y subrayó que la coalición no es un foro de discusión sino una estructura operativa con capacidades militares compartidas e inteligencia coordinada bajo liderazgo estadounidense.

La existencia del video, sumada a la firma del ministro Zamora en el documento de seguridad, contradice el silencio oficial que hasta ahora ha mantenido el gobierno costarricense sobre el alcance de su participación.

La Nación solicitó una declaración oficial a Casa Presidencial y al Ministerio de Seguridad Pública. Ninguna de las dos instancias respondió antes del cierre de esta edición.