Política

Manuel Tovar, canciller de Costa Rica: ‘En Nicaragua hay militares rusos. Me parece que esas tropas están muy lejos de donde tienen que estar’

El canciller de Costa Rica habla con AFP en Francia sobre narcotráfico, la “preocupación” por militares rusos en Nicaragua y la posición del país.

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Por AFP
24/04/2026/ Manuel Tovar Rivera Ministro de Comercio Exterior / Foto John Durán
Manuel Tovar fue designado como canciller después de ser ministro de comercio exterior. (JOHN DURAN/John Durán)







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